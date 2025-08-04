Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам были эффективными. Именно эти отрасли наполняют бюджет деньгами, которые потом направляют на войну, но еще есть другие предприятия –критичные для России.

Несмотря на эффективные удары по НПЗ, есть атаки, которые были не менее важными. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что речь идет о военных заводах.

Смотрите также Украина нашла способ перенести войну вглубь России, – британский полковник в отставке

Почему заводы были такими важными?

Под атаку беспилотников уже попадали заводы, которые принадлежат к крупнейшей российской государственной корпорации "Ростех". Она является аналогом украинского "Укроборонпрома". Там изготавливают техническое оборудование в сфере шифрования, радиоэлектронной борьбы, ракет, компонентов к ним, антенн.

Это то, что удалось уничтожить на двух заводах. Мы понимаем, что на нефтеперерабатывающих заводах работают в основном обычные специалисты. А на технологических предприятиях – инженеры, технологи, конструкторы. Там концентрация научных знаний очень высокая,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Кроме уничтожения материальной базы, это очень серьезные потери. Более того, эти средства не имеют двойного назначения, а только целевое, для российской оборонной отрасли. Особенно сейчас, когда РЭБ, оборудование контроля за горизонтом, системы управления авиацией – являются крайне важными.

Именно такое оборудование изготавливали на этих заводах. По меньшей мере цепи непрерывной работы разорваны. Уничтожение таких специалистов вместе с оборудованием – это то, что Россия не сможет компенсировать,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Завод в Пензе, который оказался под атакой, был новым. Там современное оборудование, его открывали в период большого экономического расцвета России. Тогда еще не было санкций, поэтому, скорее всего, определенное оборудование могли привозить из Европы.

Видео и фото с этого завода нет из-за высокого режима секретности. Вероятно, людей отселили подальше на несколько километров, когда его открыли.

Заметим, предприятия "Электроприбор" и "Радиозавод" в Пензе изготавливали системы связи для российской армии, шифраторы, защищенные модемы, системы стабилизации и навигации. Об ударе по ним стало известно 2 августа. Также удалось поразить нефтеперерабатывающие заводы.