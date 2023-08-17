Удар по заводу в Луцке: простились с двумя погибшими работниками
Источник:Суспильне
На Волыни в последний путь провели работников завода в Луцке, погибших 15 августа в результате массированной атаки России. Прощание прошло с двумя из трех жертв той атаки.
В Луцке прощались с Дмитрием Сорочуком, а в Киверцах – с Анатолием Кушнируком. Гробы обоих были закрыты.
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Дмитрий Сорочук – самый молодой погибший
Дмитрию было всего 27 лет. Он недавно женился. На предприятии работал несколько лет.
Чин похорон состоялся в Кафедральном соборе Святой Троицы. Проститься с погибшим пришли его коллеги, родные и друзья.
"Хорошим, добрым человеком был! Чутким товарищем", – вспоминает его коллега Тарас Литвин.
Погибший 27-летний Дмитрий Сорочук недавно женился / Фото Суспильне
"Всегда подойдет поздороваться"
Анатолию Кушнируку было 55 лет. Мужчину похоронили в его родной Киверцевской общине, а именно в селе Омельное. К слову, после смерти Анатолия в общине объявили дни траура.
Директор по производству завода Сергей Пилипчук очень хорошо отзывается об Анатолии. По его словам, очень хорошая коммуникация с ним была.
Всегда подойдет поздороваться. Расскажет, расспросит... Жаль их всех,
– заметил директор.
На Волыни простились с двумя из трех погибших в результате удара по заводу в Луцке: смотрите видео
Ракетный удар по заводу в Луцке: главное
- Россия атаковала Луцк рано утром 15 августа. Этот западноукраинский город стал одной из целей врага во время массированной атаки. Также под удар попали Львов, Днепр, Смела в Черкасской и Прикарпатье.
- По Луцку оккупанты запустили не менее 2 ракет, попавших в одно из промышленных предприятий города. Шведская компания SKF заявила, что пострадал именно их завод.
- В общей сложности российский удар по Луцку унес жизни 3 человек: все являются работниками этого завода. Еще одного мужчину достали из-под обломков и передали медикам. Кроме того, 3 человека попали в больницу в критическом состоянии.
- По факту ракетного удара по предприятию в Луцке следователи СБУ возбудили уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.