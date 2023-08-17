Удар по заводу в Луцке: простились с двумя погибшими работниками

На Волыни в последний путь провели работников завода в Луцке, погибших 15 августа в результате массированной атаки России. Прощание прошло с двумя из трех жертв той атаки.

В Луцке прощались с Дмитрием Сорочуком, а в Киверцах – с Анатолием Кушнируком. Гробы обоих были закрыты.

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Дмитрий Сорочук – самый молодой погибший

Дмитрию было всего 27 лет. Он недавно женился. На предприятии работал несколько лет.

Чин похорон состоялся в Кафедральном соборе Святой Троицы. Проститься с погибшим пришли его коллеги, родные и друзья.

"Хорошим, добрым человеком был! Чутким товарищем", – вспоминает его коллега Тарас Литвин.



Погибший 27-летний Дмитрий Сорочук недавно женился / Фото Суспильне

"Всегда подойдет поздороваться"

Анатолию Кушнируку было 55 лет. Мужчину похоронили в его родной Киверцевской общине, а именно в селе Омельное. К слову, после смерти Анатолия в общине объявили дни траура.

Директор по производству завода Сергей Пилипчук очень хорошо отзывается об Анатолии. По его словам, очень хорошая коммуникация с ним была.

Всегда подойдет поздороваться. Расскажет, расспросит... Жаль их всех,

– заметил директор.

Третьего погибшего работника, 52-летнего Виктора Вербицкого, будут хоронить 17 августа.

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