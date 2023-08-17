Удар по заводу в Луцке: простились с двумя погибшими работниками

17 августа 2023, 03:00
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Источник:

Суспильне

На Волыни в последний путь провели работников завода в Луцке, погибших 15 августа в результате массированной атаки России. Прощание прошло с двумя из трех жертв той атаки.

В Луцке прощались с Дмитрием Сорочуком, а в Киверцах – с Анатолием Кушнируком. Гробы обоих были закрыты.

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Дмитрий Сорочук – самый молодой погибший

Дмитрию было всего 27 лет. Он недавно женился. На предприятии работал несколько лет.

Чин похорон состоялся в Кафедральном соборе Святой Троицы. Проститься с погибшим пришли его коллеги, родные и друзья.

"Хорошим, добрым человеком был! Чутким товарищем", – вспоминает его коллега Тарас Литвин.


Погибший 27-летний Дмитрий Сорочук недавно женился / Фото Суспильне

"Всегда подойдет поздороваться"

Анатолию Кушнируку было 55 лет. Мужчину похоронили в его родной Киверцевской общине, а именно в селе Омельное. К слову, после смерти Анатолия в общине объявили дни траура.

Директор по производству завода Сергей Пилипчук очень хорошо отзывается об Анатолии. По его словам, очень хорошая коммуникация с ним была.

Всегда подойдет поздороваться. Расскажет, расспросит... Жаль их всех,
– заметил директор.

Кстати говоря! Третьего погибшего работника, 52-летнего Виктора Вербицкого, будут хоронить 17 августа.

На Волыни простились с двумя из трех погибших в результате удара по заводу в Луцке: смотрите видео

Ракетный удар по заводу в Луцке: главное

  • Россия атаковала Луцк рано утром 15 августа. Этот западноукраинский город стал одной из целей врага во время массированной атаки. Также под удар попали Львов, Днепр, Смела в Черкасской и Прикарпатье.
  • По Луцку оккупанты запустили не менее 2 ракет, попавших в одно из промышленных предприятий города. Шведская компания SKF заявила, что пострадал именно их завод.
  • В общей сложности российский удар по Луцку унес жизни 3 человек: все являются работниками этого завода. Еще одного мужчину достали из-под обломков и передали медикам. Кроме того, 3 человека попали в больницу в критическом состоянии.
  • По факту ракетного удара по предприятию в Луцке следователи СБУ возбудили уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Автор: Андрій Шляхтін