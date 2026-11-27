В ночь на 27 ноября Силы обороны нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области. На этом объекте производится топливо для ракет "Искандер".

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Новошахтинском НПЗ также были уничтожены 20 резервуаров.

Атака на Ефремовский завод

Боевую операцию в Тульской области военные провели во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра". В настоящее время масштабы ущерба, нанесенного химическому комплексу, уточняются специалистами.

Синтетический каучук является фундаментальной основой для создания твердого ракетного топлива. Этот материал связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, что обеспечивает стабильное и равномерное горение внутри двигателя.

Без этой смеси ракеты "Искандер" остаются бесполезным металлом на военных складах оккупантов. Поскольку армия РФ систематически наносит баллистические удары по гражданским объектам и энергетике Украины, каждый удар по таким объектам снижает наступательный потенциал захватчиков.

Уничтожение резервуарного парка Новошахтинского НПЗ

Помимо атаки на химическое предприятие, военные официально подтвердили последствия предыдущего удара по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, нанесенного 23 ноября. Мощность переработки этого предприятия составляет до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

В результате попаданий на объекте были уничтожены 20 горизонтальных резервуаров. Еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров, а также ключевой технологический участок нефтепровода, были значительно повреждены.

В ведомстве добавили, что украинские военные действуют в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Силы обороны продолжают планомерно наносить удары по топливно-энергетическим базам оккупантов, чтобы заставить РФ пойти на мир.

Напомним, в ту же ночь взрывы фиксировались в районе Ефремовской ТЭЦ. Санкт-Петербург тоже оказался под атакой беспилотников.