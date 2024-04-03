Абсолютно законная цель: Черник развеял бредни пропаганды об ударе по заводу Шахедов

В России "хлопок" посетил завод в Татарстане, где собирают ударные дроны. Россияне жалуются, что это террористический удар по общежитию.

Однако предприятие, где собирают вражеские дроны – это абсолютно легальная военная цель. Об этом в сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. Этот завод был расположен в 1000 километрах от границы с Украиной.

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Бомбардировка вражеской территории

Черник отметил, что нытье россиян о том, что это был террористический удар – это "ужасная игра с ужасными лицами". Он привел исторические параллели, что перелом во Второй мировой войне произошел тогда, когда британцы и американцы совместно бомбили немецкую территорию.

Бомбардировали, подчеркиваю, абсолютно все. Не только военные заводы, которые производили боеприпасы, но и мирные города. До сих пор же никто ни в какой способ ни по одной конвенции, ни по одному документу ООН и т.д., эти бомбардировки не осудил и не мог осудить,

– отметил военный эксперт.

Украинский дрон

По словам полковника запаса ВСУ, учитывая тот дрон, что видно на видео, этот БпЛА похож на самолет. Похоже, ему увеличили боевую часть, и теперь он еще мощнее, чем тот же Шахед. Он прошел системы ПВО, а значит сейчас мы побеждаем в битве интеллектов.

"За март месяц подтверждено, что количество ударов наших fpv-дронов на линии боестолкновения минимум втрое больше, чем ударов со стороны врага", – подчеркнул Черник.

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