Удар по оптоволоконному заводу в Саранске: почему это важно для Украины
- Дроны ударили по предприятию "Оптиковолоконные Системы" в Саранске, которое является важным объектом российского ВПК.
- Повреждение завода ослабляет критическую инфраструктуру России, обеспечивающую военную связь и управление.
Дроны ударили по предприятию АО "Оптиковолоконные Системы" в российском городе Саранск в ночь на 5 апреля. Это очень важный объект российского ВПК, поражение которого значительно поможет Украине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.
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Как удар по заводу в Саранске ослабит Россию
Коваленко рассказал, что пораженное предприятие в Саранске является частью критической инфраструктуры, которая обеспечивает Россию собственными материалами для построения современных средств связи, в частности военного назначения.
Продукция этого завода активно используется в системах управления, связи и передачи данных, в частности – в развертывании защищенных каналов связи для армии России, управлении дронами,
– отметил глава ЦПИ.
В то же время военный эксперт, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что поражение предприятия, которое занимается производством оптоволоконных систем, "ослабляет ключевые компоненты военной связи и управления, в том числе для оптоволоконных дронов"
В чем особенность дронов на оптоволокне
Главной причиной популярности оптоволокна на фронте является то, что его невозможно заглушить РЭБ-системами. Кроме того, физически перерезать оптоволоконный кабель непросто, однако, если он загибается или задевается за препятствия, это может привести к потере связи.
Украина активно развивает технологию оптоволокна для дронов не от хорошей жизни. По информации dev.ua, в этой сфере россияне сейчас имеют преимущество примерно на 3 – 4 месяца, и даже при равных темпах производства преодолеть этот разрыв будет непросто.
В то же время украинские военные разработчики ищут способ эффективной борьбы с вражескими дронами на оптоволокне. Однако быстрое решение этой задачи представляется сложным. Сейчас самой большой слабостью оптоволокна остается его хрупкость.