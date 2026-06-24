"Это только начало": военный эксперт оценил эффектные удары по ключевым предприятиям России

Украина продолжает систематически наносить удары по российским оборонным предприятиям, военным объектам и логистическим путям противника. 22 июня под ударом оказался завод в Воронеже, производящий электронику для российских ракет. Однако восстановить его из-за возможных действий Сил обороны россиянам будет непросто.

Об этом "24 Каналу" рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что удары по России носят системный характер и наносятся почти ежедневно. Украинские силы применяют дроны, крылатые ракеты, которыми был поражён завод в Воронеже, но в конце лета – в начале осени могут использовать и баллистические ракеты.

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Инициатива перешла в июне к Украине

Романенко отметил, что предприятие в Воронеже производило комплектующие для крылатых ракет Х-101, "Искандеров-К" и ряда других типов очень важных вооружений.

"Российская пропаганда не показала, какие повреждения на предприятии после удара. Но там есть повреждения отдельных цехов, и завод остановил свою деятельность. Россияне будут пытаться восстановить его очень быстро, вероятно, в течение нескольких недель. Однако вопрос в том, позволят ли им это сделать Силы обороны Украины, потому что разведка работает. Важно поддерживать нерабочее состояние этого предприятия в дальнейшем", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Как Украина выстроила систему нанесения ударов по российским объектам: смотрите видео

Украина наносит удары не только по объектам в России, связанным с горюче-смазочными материалами, о чем есть много информации. Она также сосредоточена на военных целях и оборонных предприятиях или химических заводах, которые маскируются под производителей удобрений, а на самом деле – взрывчатых веществ. То есть, по словам военного эксперта, постоянно проводится оценка ситуации, определяются текущие приоритеты, а также средства, которые будут наносить удары, и возможности их применения.

Благодаря такой системной работе и мощным ударам с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом по логистическим путям, ведущим в оккупированный Крым, инициатива в июне перешла к Украине, –

уверен Игорь Романенко.

Он добавил, что это только начало и основа для перспектив по расширению масштабов атак на важные вражеские объекты.

Добавим, что в Генштабе ВСУ, комментируя удар по заводу в Воронеже, отметили, что предприятие производит продукцию, которая используется для изготовления оружия, которым оккупанты наносят удары по украинским городам. Речь идет, в частности, о ракетах Х-101 и "Искандер-К". Поэтому "уничтожение производственных мощностей объекта" существенно снизит возможности России по производству новых ракет.