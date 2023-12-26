Удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне: в сети появились первые кадры после российской атаки
Источник:Александр Прокудин
Российские захватчики вечером 26 декабря ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. На момент обстрела в здании находились около 100 пассажиров, ожидавших отправления своих поездов.
Позже в сети появились жуткие кадры с первыми секундами атаки херсонского железнодорожного вокзала. В результате российского удара здание получило значительные повреждения.
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Первые секунды после обстрела вокзала в Херсоне
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин выложил в сеть видео, на котором зафиксирован железнодорожный вокзал Херсона в первые минуты после российского удара. На кадрах можно увидеть, как в результате обстрелов пострадали и погибли люди.
Обстрел херсонского железнодорожного вокзала / Видео с телеграм-канала Александра Прокудина (18+)
Глава Херсонской ОВА отметил, что на вокзале находились люди, ожидавшие эвакуационный поезд из города, который ежедневно обстреливают оккупанты.
Двое гражданских получили осколочные ранения. Людям предоставляется вся необходимая медпомощь,
– написал Прокудин.
Он также отметил, что во время атаки россияне убили полицейского лейтенанта из Кировоградской области, который обеспечивал эвакуацию людей. Прокудин рассказал, что также пострадали и двое других полицейских и сейчас они находятся в больнице.
Россия 26 декабря сильно обстреливала Херсон
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в течение нескольких часов российская армия мощно обстреливала Херсон. В результате пострадали 3 человека, один из которых находился в тяжелом состоянии.
- Позже во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, где на тот момент были люди. Президент подчеркнул, что все службы уже работают на месте, а количество погибших и раненых – устанавливают.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что на вокзале на момент обстрела около 140 человек ожидали отправления эвакуационного поезда. Он отметил, что в результате атаки погиб полицейский, который до последнего помогал эвакуироваться херсонцам.