Удар по жилому дому во Львове: есть жертва и 8 раненых

Во время ракетных обстрелов 29 декабря россияне попали в жилой дом во Львове. К сожалению, погиб и ранены.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки поврежден дом на улице Хоткевича.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем в результате атаки. Мэр города Андрей Садовый впоследствии подтвердил эту информацию.

Также сначала было известно о 3 раненых во время обстрела Львова. Однако позже количество пострадавших возросло до 8 человек.

По состоянию на данный момент известно об одном погибшем в результате ракетного удара. 8 человек ранены,

– сообщил Садовый.

Максим Козицкий уточнил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. В момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство из них получили ранения из-за осколков окон, которые выбили взрывной волной.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Также Андрей Садовый рассказал, что оккупанты повредили во Львове 3 школы и детский сад.

В результате массированного обстрела есть жертвы в разных уголках Украины