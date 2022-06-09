Удар по Житомирщине и обстрелы Харькова: как прошла ночь в регионах

Россия продолжает обстреливать украинские города. Агрессор по артиллерии и минометам нанес обстрелы по Сумщине и Днепропетровщине и ракетами ударил по Житомирщине.

Враг из минометов и артиллерии ударил по Сумщине и Днепропетровщине

В Днепропетровской области ночь прошла без тревог, однако россияне продолжили производить обстрелы. Как свидетельствуют данные Офиса Президента из регионов, кафиры из артиллерии ударили по Зеленодольскому обществу.

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В результате вражеского обстрела повреждены дома. К счастью, люди не пострадали.

Также из артиллерии и минометов российские военные поздно вечером обстреляли приграничье Сумщины.

Ракетный удар по Житомирщине и жертвы в Харькове

Ночью вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Житомирщине, в результате чего повреждение здания. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

За 100 дней полномасштабной войны оккупанты нанесли по Житомирщине около 100 ракетных ударов

Ночь в Харькове снова прошла под обстрелы. Россияне из РСЗО ударили в Новобаварском районе, из-за чего произошли пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке.

По предварительной информации, два человека погибли и четверо получили ранения .

В Харьковской области подвергались обстрелам Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы.

Россияне снова обстреляли "Азот"

Согласно данным ОП из регионов, Северодонецк продолжает находиться в эпицентре событий. Сообщается, что вечером захватчики дважды попали по "Азоту".

В результате обстрела повреждено по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака.

Это важно Оккупанты убили женщину и ранили ее дочь в Лисичанске: враг беспощадно льет по Луганщине

Пол огнем врага в Луганской области оказались: Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновка, Горное, Екатериновка, Белогоровка, Николаевка, Камышеваха, Павлоград, что под Северодонецком. Эти города и селения россияне обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также кафиры нанесли авиаудара по Тошковке.

Всего в Луганской области в течение суток от обстрелов погибли 4 человека и еще 5 ранены .

В Донецкой области активные боевые действия вдоль всей линии фронта

В Донецкой области активные боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Войска агрессора ракетами ударили по Бахмуту, Курахово, т селе Щурово.

Из тяжелой артиллерии были обстреляны Авдеевка, Марьинка и Красногоровка. В результате обстрелов в сутки погибли четыре человека и еще 11 ранены .

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Из-за обстрелов Торецк остался без электроснабжения, ведь в результате обстрела повреждена линия 110 кВт. Всего в Донецкой области более 330 населенных пунктов нет света. Кроме того, область остается без газа и отчасти без воды.

Ситуация на Юге

В Николаевской области ночью подверглись обстрелам Ингульская община. По данным ОП, обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. К счастью, потерпевших и повреждений нет.

Сообщаются, что в Березнеговатской общине продолжаются обстрелы. Из-за обстрелов врага один человек погиб и также повреждены жилые дома.

Кроме того, ночью войска агрессора нанесли удар по селу Прибужское в Николаевском районе. В результате повреждена линия электропередачи. К счастью, пострадавших нет.

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Громкие взрывы в Херсонской области

В Офисе Президента констатировали, что напряженная ситуация остается на Херсонщине. Громкие взрывы в течение дня и ночи были слышны и в Херсоне и пригородах.

На временно оккупированных территориях нет мобильной связи и интернета, а также проблемы со снятием наличных. В то же время оккупационные власти заявляют о запуске своего интернета, который будет блокировать доступ к украинским сайтам.

В Херсоне и больших городах стала появляться информация о том, что кафиры перевозят в города свои семьи.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине и Киевщине.

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