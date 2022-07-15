Демонстрация "контроля", – Братчук об ударе оккупантов по острову Змеиный

Российские оккупанты накануне, 14 июля, нанесли авиаудар по освобожденному острову Змеиный. Скорее всего, так захватчики хотят показать нам, что якобы контролируют эту территорию.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Как он отметил, апеллируя к информации, предоставленной нашими военными, российские оккупанты пытаются уничтожить технику, оставшуюся после них на острове Змеиный.

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оккупанты хотят что-то доказать

Наверное, чтобы мы не нашли там чего-нибудь интересного. Думаю, это демонстрация "контроля", что якобы они (российские оккупанты – 24 канал) могут контролировать процессы, происходящие на острове Змеиный,

– заявил Братчук.

По его мнению, это очень пустая забава российских захватчиков. Как пояснил спикер, у украинской стороны есть полный огневой контроль за островом, поэтому ни один вражеский десант там высадиться не может.

Кроме того, по словам Братчука, также туда не могут дойти и российские корабли. Однако, как он подчеркнул, так оккупанты пытаются нам показать, что якобы они нас "достанут".

Временное явление

Братчук подчеркнул, что в российской армии происходит много таких "интересных вещей". Он отметил, что военные страны-агрессора действуют вопреки логике и здравому смыслу.

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"Удар по острову Змеиный – это попытка показать, что они (российские оккупанты – 24 канал) там якобы еще присутствуют, хотя бы такими огненными налетами. Однако, думаю, что это временное явление", – заявил Братчук.

Братчук прокомментировал удар оккупантов по острову Змеиный: смотрите видео



Удар оккупантов по острову Змеиный: что известно