Российский удар по Золочеву: мать погибшего младенца в больнице в тяжелом состоянии
Источник:Суспильне
Ночью Россия ударила из С-300 по Золочеву Харьковской области. Оккупанты убили двухмесячного ребенка. Мать мальчика находится в больнице.
Мать погибшего мальчика в тяжелом состоянии. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской ОГА.
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У женщины взрывная травма и ранения
Мать убитого оккупантами мальчика находится в больнице. Она в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь ОВА Елена Шаповал рассказала, что мать погибшего младенца получила взрывную травму, получила осколочное ранение, ранения головы и бедра.
Глава Харьковской ОГА сообщал, что три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе, и мать погибшего ребенка.
Россияне ударили по Золочеву ракетами, убили младенца / Фото полиции, ГСЧС, прокуратуры
Что известно об очередной террористической атаке России
- В 02:05 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. В 02:22 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о повторных запусках ракет.
- Вскоре глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района.
- В результате обстрела разрушен трехэтажный отель.
- В ГСЧС сообщили, что под завалами оказались люди. Трех женщин спасли.
- Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного ребенка. Мальчик родился 4 декабря 2023 года,
- Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу. Среди них мать погибшего младенца.
- Также в результате российского удара вспыхнул пожар в рядом расположенном двухэтажном здании. По состоянию на 06:30 его ликвидировали на площади 230 квадратных метров. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
- Синегубов рассказал, что повреждены 7 частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения, по меньшей мере 5 гражданских авто.
- У полиции отметили, что в результате вражеского обстрела в Золочеве повреждены и полностью разрушены 30 зданий, в частности, частные домовладения, магазины, кафе, аптеки, рынок, торговые павильоны, электросети, пять гражданских автомобилей, отель.
- По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.