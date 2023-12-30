Враг ударил по центральной части Харькова: в МВД показали жуткие фото

30 декабря 2023, 21:13
Читати новину українською

Источник:

МВД

К вечеру 30 декабря российские оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300. В городе несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, враг попал в жилой дом. В МВД поделились кадрами последствий очередного российского преступления.

Смотрите также Россия ударила по Харькову баллистикой: среди пострадавших – ребенок и журналист из Британии

Удар по жилому дому

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что из дома, по которому ударили россияне, эвакуировали 8 человек. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших также журналист из Великобритании.

Работаем дальше. Документируем преступные действия врага. Спасаем людей,
– написал чиновник.

Последствия удара по центру Харькова / Фото МВД

Также городские власти Харькова сообщают, что один из ударов россиян уничтожил детский сад. В сети также публикуют кадры поврежденной гостиницы Kharkiv Palace. Там попадания пришлось на 12 этаж. После первых взрывов жители отеля успели спуститься в укрытие, поэтому только у 2 человек легкие ранения.

"Прилет" по гостинице в Харькове / Фото соцсети

Разрушения в Харькове / Фото полиции

Обстрел Харькова 30 декабря: что известно

  • Около 19:00 в Харькове раздалось несколько мощных взрывов. Их было не менее шести.
  • Оккупанты ударили преимущественно по центральной части города. Также были попадания в Индустриальном районе.
  • В центре Харькова есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в многоэтажку и гостиницу.
  • По словам мэра города Игоря Терехова, 16 человек пострадали.
  • В частности, из поврежденного дома эвакуировали 8 человек. Всех их госпитализировали. Среди них – двое детей. Также ранение получил британский журналист.
  • Удар по Харькову уничтожил детский сад.

Автор: Анастасія Колеснікова