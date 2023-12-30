Враг ударил по центральной части Харькова: в МВД показали жуткие фото
Источник:МВД
К вечеру 30 декабря российские оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300. В городе несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, враг попал в жилой дом. В МВД поделились кадрами последствий очередного российского преступления.
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Удар по жилому дому
Глава МВД Игорь Клименко отметил, что из дома, по которому ударили россияне, эвакуировали 8 человек. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших также журналист из Великобритании.
Работаем дальше. Документируем преступные действия врага. Спасаем людей,
– написал чиновник.
Последствия удара по центру Харькова / Фото МВД
Также городские власти Харькова сообщают, что один из ударов россиян уничтожил детский сад. В сети также публикуют кадры поврежденной гостиницы Kharkiv Palace. Там попадания пришлось на 12 этаж. После первых взрывов жители отеля успели спуститься в укрытие, поэтому только у 2 человек легкие ранения.
"Прилет" по гостинице в Харькове / Фото соцсети
Разрушения в Харькове / Фото полиции
Обстрел Харькова 30 декабря: что известно
- Около 19:00 в Харькове раздалось несколько мощных взрывов. Их было не менее шести.
- Оккупанты ударили преимущественно по центральной части города. Также были попадания в Индустриальном районе.
- В центре Харькова есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в многоэтажку и гостиницу.
- По словам мэра города Игоря Терехова, 16 человек пострадали.
- В частности, из поврежденного дома эвакуировали 8 человек. Всех их госпитализировали. Среди них – двое детей. Также ранение получил британский журналист.
- Удар по Харькову уничтожил детский сад.