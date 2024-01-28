Ударили ракетой с Азовского моря: появились новые детали российской атаки по Днепру

Днем 28 января российские захватчики производили пуски ракет с акватории Азовского моря. Тревогу объявляли для южных и восточных регионов.

В полдень оккупанты ударили ракетой по Днепропетровской области. Местные власти рассказали детали о вражеском ударе.

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В Днепре было очень громко

Приблизительно в 12:20 в нескольких областях– Днепропетровской, Запорожский, Кировоградской, Николаевской и Херсонской– Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Враг запустил ракеты из акватории Азовского моря.

Известно, что выпущенная противником цель сначала направлялась на Кировоградщину, а затем изменила направление движения на Днепр. Незадолго до 13:00 в Днепре прогремел мощный взрыв.

Впоследствии выяснилось, что это работала ПВО. Силам противовоздушной обороны удалось сбить цель над Днепровским районом. Это была управляемая авиационная ракета Х-59.

Есть разрушение

Позже в ОВА рассказали, что обломки сбитой ракеты нанесли повреждения инфраструктуре. Они изуродовали несколько домов, летняя кухня и автомобиль.

Также там сообщили, что в течение суток враг прибегал и к ударам беспилотниками. Семь раз ударные дроны атаковали территорию Никопольского района. Кроме того, россияне били и из тяжелой артиллерии.

Под прицел попали Никополь и населенные пункты Марганецкой общины. Повреждены два частных дома, гараж, хозяйственное сооружение.

К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.

Натворившие вражеские обстрелы на Днепропетровщине / Фото ОВА

Враг периодически бьет ракетами по территории Украины. Сегодня, 28 января, наконец удалось потушить масштабный пожар на промышленном объекте на Полтавщине, после того, как вечером 27 он потерпел ракетный удар. Огонь охватил тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлекали более полутора сотен спасателей и около 50 единиц техники.

Оккупанты ударили по предприятию в Кременчугском районе двумя "Искандер-М".