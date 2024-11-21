Путин играет в ядерную азартную игру, ЕС отреагировал на удар межконтинентальной ракетой

Россия атаковала Украину с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Это демонстрирует очередной виток агрессии со стороны российских властей.

Путин не заинтересован в мирных переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Европейского союза Петера Стано во время брифинга.

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Как отреагировал ЕС на действия России

Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против цели или целей в Украине... Очевидно, что такая атака или атаки могли бы стать четким признаком эскалации со стороны Путина,

– заявил он.

По его словам, европейские страны неоднократно получали очевидные сигналы о намерениях Кремля обострить ситуацию. Владимир Путин начал эту эскалацию, организовав продовольственный и энергетический кризис.

Сейчас же диктатор пытается использовать голод и зиму как инструменты давления, осуществляя атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру Украины с помощью беспилотников, управляемых бомб и ракет. Продолжается террор мирного населения.

"Он (Путин, – ред.) снова делает ставку в ядерной игре с недавно обновленной ядерной доктриной России. Он привел северокорейских солдат на европейскую землю. Все это является четким признаком его желания к эскалации, а не воли найти пути к миру", – добавил он

Напомним, Россия в очередной раз осуществила атаку на Украину, по данным мониторинговых каналов, новой российской ракетой РС-26 "Рубеж" средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, что эквивалентно трем ракетам "Искандер-М".