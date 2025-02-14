Все еще продолжается тушение очага тления: в ГСЧС прокомментировали удар России по ЧАЭС

Российский беспилотник после 2 ночи 14 февраля попал в укрытие Чернобыльской АЭС. Сразу появилась информация о пожаре, поэтому от ГСЧС были направлены спасательные подразделения.

Об этом 24 Каналу рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага, отметив, что по прибытии на место происшествия, ГСЧС обнаружили несколько мест с повреждением.

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Удар России по ЧАЭС

По словам пресс-секретаря ГСЧС, на местах ударов возникли пожары. Ликвидация всех очагов возгораний прошла успешно.