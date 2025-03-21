Удар России по Запорожью унес жизнь человека: есть раненые

В результате дронового удара по Запорожью вечером 21 марта пострадали люди. Также есть информация о по меньшей мере одной погибшей женщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Запорожье

По состоянию на 22:08 Иван Федоров сообщил о госпитализации по меньшей мере 5 человек в результате удара по Запорожье. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, им оказывают всю необходимую помощь. Также руководитель ОВА сообщил о жертве из-за вражеской атаки.

Атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека. Как только спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Кстати, также из-за российской атаки в городе есть повреждения частных домов и многоэтажек. По словам Ивана Федорова, из-за вражеской атаки произошло по меньшей мере три возгорания. Все экстренные службы работают на местах.