После российской атаки на автобус с мирными жителями ГСЧС деблокировала тела погибших
- Российский удар беспилотником "Ланцет" по автобусу вблизи Белополья привел к гибели 9 человек и ранению 7.
- ГСЧС деблокировала тела погибших из автобуса с помощью специальных инструментов.
Утром 17 мая враг ударил по рейсовому автобусу вблизи Белополья в Сумской области, который ехал на эвакуацию. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и деблокировали тела погибших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Что известно о вражеской атаке на автобус
Россияне ударили по автобусу беспилотником "Ланцет", на который навел разведывательный дрон. Известно о 9 погибших и 7 пострадавших.
Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста. Люди ехали на эвакуацию в рейсовом автобусе, который выезжает из Белополья на Сумы в 6:00.
Сотрудники ГСЧС деблокировали тела пассажиров автобуса: смотрите фото
Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Также дополнительно привлекались силы аварийно-спасательной части из областного центра,
– сообщили в ГСЧС.
В службе отметили, что специалисты ГСЧС деблокировали тела погибших из искореженного транспортного средства с помощью специальных инструментов.
Спасатели деблокировали тела погибших в автобусе: смотрите видео ГСЧС
Россияне цинично прокомментировали атаку на автобус. Минобороны врага сказали, что якобы вооруженные силы России "Геранями-2" "поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области".
Вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь об ударе по "военной цели" и пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения.