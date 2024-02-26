Село сирот и пустых домов: как живет Гроза, где Россия одним ударом разбила десятки семей

Российские оккупанты днем 5 октября 2023 года ударили по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Одним ударом враги убили 59 мирных людей.

Четверо из погибших были семьей 16-летнего Димы. Во время той страшной трагедии юноша потерял отца и мать, а также бабушку и дедушку по отцовской линии. У него осталась маленькая сестра.

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В Грозе осталось много сирот

Я не могу еще полностью осознать, что случилось. Какая теперь моя ответственность? Ну, теперь я отвечаю за дом.... Больше всего мне жаль младшую сестренку. До того, как все это произошло, она не любила, когда я ее обнимал, а теперь сама бежит со мной обниматься,

– рассказал Дима.

После гибели их с сестрами взял под опеку дедушка по маминой линии Валерий Козырь. Он за один день стал опекуном Димы, его 17-летней сестры Дарьи и 10-летней Насти.

Валерий Козырь вспоминает, что его дочь Ольга и зять Анатолий любили друг друга. По его словам, Анатолий как-то пошутил, мол, если он умрет раньше Ольги, она быстро снова выйдет замуж.

"Но Ольга на это ответила: нет, дорогой Толя, мы умрем в один день. Она будто в будущее смотрела", – рассказал отец Ольги, утирая слезы.

О дне гибели говорит, что это был как "фильм ужасов в ускоренной съемке". Он бросился искать дочь, но застать ее живой уже не успел.

"Ее последними словами были: как хочется жить", – рассказала ему женщина, на глазах которой умерла Ольга.

Семья Димы, который остался сиротой вместе с сестрами / Фото BBC

"Это был такой добрый дом... Мои внуки должны были остаться со мной, прямо здесь. Я не мог допустить, чтобы эта семья разрушилась", – рассказал Валерий.

Он говорит, что теперь главную цель своей жизни он видит в том, чтобы "прикрыть трагедию своих внуков, не допустить у них шока и чтобы они не опустили руки, выбрали правильный путь в жизни".

Валерий убежден, что теперь у него нет времени опускать руки и нет выбора. Ведь, чтобы поднять троих внуков, нужно много работать и быть постоянно в движении. В молодые годы он служил на подводной лодке в Эстонии, поэтому с тех пор убежден, что пока живешь, должен сохранять надежду.

Кроме родных этой семьи, из каждой семьи в селе тогда погиб хотя бы один человек – каждый пятый житель. Ведь российская ракета ударила по кафе и магазину.

В заведении проходили поминки по погибшему добровольцу ВСУ Андреем Козырем. Военных на них не было, однако было много родителей. Их дети теперь остались сиротами, поэтому и село теперь так называют "селом сирот".

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В результате ракетного удара 14 детей в Грозе остались как минимум без одного из родителей, восемь – потеряли и отца, и мать. О детях теперь заботятся бабушки и дедушки или другие родственники. Большинство людей не могут оправиться от трагедии.

Никогда не забуду эти похороны, когда две девочки, потерявшие родителей, молча и одиноко стояли, держась за руки. Сиротки... У меня сердце разрывалось на части,

– рассказала Диана Носова, староста села, заменившая своего предшественника Александра Нечволода, который тоже погиб от удара по Грозе.

14-летнего Влада забрала к себе бабушкина сестра на Запад Украины. Подросток потерял маму, дедушку, дядю и восьмилетнего двоюродного брата.

Сама бабушка Валентина осталась дома, хотя потеряла во время обстрела мужа Анатолия, дочь Ольгу и сына Игоря и 8-летнего внука Ивана.

"Это очень страшное место. У меня здесь лежала дочь. Это очень тяжело, когда знаешь, что здесь на земле лежали твои дети, и здесь их застала смерть. И они погибли из-за этих продажных...", – говорит Валентина, проходя мимо здания, разрушенного российской ракетой.

Многие дома в селе теперь пустые – 38 семей в Грозе потеряли кого-то из родных из-за удара России. В село больше не курсируют автобусы, вместо магазина – магазин-вагончик.

Валентина говорит, что чем больше проходит времени, тем хуже ей становится.

"У меня никого не осталось. Почти никто не выжил", – говорит она, сидя в пустом доме.

Валентина часто общается с 14-летним внуком / Фото BBC

Теперь Валентина хочет, чтобы внук получил хорошее образование. Она часто общается с ним по видеосвязи или телефону и заплатила за его дополнительные курсы по программированию. Хотя они и стоят вдвое дороже, чем ее месячный доход, который состоит из пенсии и социальной выплаты.

Валерий говорит, что им надо держаться вместе: "Если я вижу, что с моими внуками все в порядке, что они улыбаются, мне становится легче. Пока ты жив, ты не должен терять надежды".

Коротко об ударе по Грозе