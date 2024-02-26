Село сирот и пустых домов: как живет Гроза, где Россия одним ударом разбила десятки семей
Источник:BBC
Российские оккупанты днем 5 октября 2023 года ударили по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Одним ударом враги убили 59 мирных людей.
Четверо из погибших были семьей 16-летнего Димы. Во время той страшной трагедии юноша потерял отца и мать, а также бабушку и дедушку по отцовской линии. У него осталась маленькая сестра.
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В Грозе осталось много сирот
Я не могу еще полностью осознать, что случилось. Какая теперь моя ответственность? Ну, теперь я отвечаю за дом.... Больше всего мне жаль младшую сестренку. До того, как все это произошло, она не любила, когда я ее обнимал, а теперь сама бежит со мной обниматься,
– рассказал Дима.
После гибели их с сестрами взял под опеку дедушка по маминой линии Валерий Козырь. Он за один день стал опекуном Димы, его 17-летней сестры Дарьи и 10-летней Насти.
Валерий Козырь вспоминает, что его дочь Ольга и зять Анатолий любили друг друга. По его словам, Анатолий как-то пошутил, мол, если он умрет раньше Ольги, она быстро снова выйдет замуж.
"Но Ольга на это ответила: нет, дорогой Толя, мы умрем в один день. Она будто в будущее смотрела", – рассказал отец Ольги, утирая слезы.
О дне гибели говорит, что это был как "фильм ужасов в ускоренной съемке". Он бросился искать дочь, но застать ее живой уже не успел.
"Ее последними словами были: как хочется жить", – рассказала ему женщина, на глазах которой умерла Ольга.
Семья Димы, который остался сиротой вместе с сестрами / Фото BBC
"Это был такой добрый дом... Мои внуки должны были остаться со мной, прямо здесь. Я не мог допустить, чтобы эта семья разрушилась", – рассказал Валерий.
Он говорит, что теперь главную цель своей жизни он видит в том, чтобы "прикрыть трагедию своих внуков, не допустить у них шока и чтобы они не опустили руки, выбрали правильный путь в жизни".
Валерий убежден, что теперь у него нет времени опускать руки и нет выбора. Ведь, чтобы поднять троих внуков, нужно много работать и быть постоянно в движении. В молодые годы он служил на подводной лодке в Эстонии, поэтому с тех пор убежден, что пока живешь, должен сохранять надежду.
Кроме родных этой семьи, из каждой семьи в селе тогда погиб хотя бы один человек – каждый пятый житель. Ведь российская ракета ударила по кафе и магазину.
В заведении проходили поминки по погибшему добровольцу ВСУ Андреем Козырем. Военных на них не было, однако было много родителей. Их дети теперь остались сиротами, поэтому и село теперь так называют "селом сирот".
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В результате ракетного удара 14 детей в Грозе остались как минимум без одного из родителей, восемь – потеряли и отца, и мать. О детях теперь заботятся бабушки и дедушки или другие родственники. Большинство людей не могут оправиться от трагедии.
Никогда не забуду эти похороны, когда две девочки, потерявшие родителей, молча и одиноко стояли, держась за руки. Сиротки... У меня сердце разрывалось на части,
– рассказала Диана Носова, староста села, заменившая своего предшественника Александра Нечволода, который тоже погиб от удара по Грозе.
14-летнего Влада забрала к себе бабушкина сестра на Запад Украины. Подросток потерял маму, дедушку, дядю и восьмилетнего двоюродного брата.
Сама бабушка Валентина осталась дома, хотя потеряла во время обстрела мужа Анатолия, дочь Ольгу и сына Игоря и 8-летнего внука Ивана.
"Это очень страшное место. У меня здесь лежала дочь. Это очень тяжело, когда знаешь, что здесь на земле лежали твои дети, и здесь их застала смерть. И они погибли из-за этих продажных...", – говорит Валентина, проходя мимо здания, разрушенного российской ракетой.
Многие дома в селе теперь пустые – 38 семей в Грозе потеряли кого-то из родных из-за удара России. В село больше не курсируют автобусы, вместо магазина – магазин-вагончик.
Валентина говорит, что чем больше проходит времени, тем хуже ей становится.
"У меня никого не осталось. Почти никто не выжил", – говорит она, сидя в пустом доме.
Теперь Валентина хочет, чтобы внук получил хорошее образование. Она часто общается с ним по видеосвязи или телефону и заплатила за его дополнительные курсы по программированию. Хотя они и стоят вдвое дороже, чем ее месячный доход, который состоит из пенсии и социальной выплаты.
Валерий говорит, что им надо держаться вместе: "Если я вижу, что с моими внуками все в порядке, что они улыбаются, мне становится легче. Пока ты жив, ты не должен терять надежды".
Коротко об ударе по Грозе
- Прокуратура установила, что удар по селу Гроза, по данным СБУ, скорректировали двое местных жителей – братья 30-летний Владимир Мамон и 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону оккупантов.
- Возле села на остановке даже разместили фото корректировщиков огня. Люди написали, что предатели и убийцы имеют имя.
- В отчете ООН подтвердили, что "никаких признаков военного персонала или других легитимных военных целей не было". Авторы доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что Россия или не приняла всех возможных мер, чтобы убедиться в том, что ее цель не была военным объектом, или намеренно ударила по гражданскому населению.