россияне ударили по дому в Часовом Яре под Бахмутом: есть погибшие, десятки людей под завалами
10 июля 2022 , 08:14Читати новину українською
Источник:телеграм Павла Кириленко
российские войска ударили из "Ураганов" по городу Часовой Яр на Донетчине. Жилой дом почти полностью разрушен. Известно о по меньшей мере 6 погибших.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В пятиэтажке почти полностью разрушены 2 подъезда.
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Под завалами находятся более 30 человек
Ракетный обстрел произошел вечером 9 июля, с этого времени спасатели, не останавливаясь, разбирают завалы. Они извлекли 6 тел погибших и 5 пострадавших. Сейчас сотрудники ГСЧС установили контакт с двумя людьми, которые заблокированы под руинами.
По предварительным подсчетам, под грудами кирпича и лома оказались 34 человека. Среди них – 9-летний ребенок. Спасательная операция продолжается.
Последствия ужасного обстрела Часового Яра / Фото Павла Кириленко:
Смотрите на карте, где расположен Часов Яр:Обратите внимание! Лишь накануне в Часовом Яре враг обстрелял железнодорожную станцию. Несколько человек получили легкие ранения.
Обстрелы врагом Донецкой области: что известно
- Утром 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – 4 "прилета".
- Под обстрел попала больница, площадка и жилые дома. Есть погибшие и раненые.
- В Славянске российский снаряд полностью разрушил жилой дом, под завалами оказался хозяин.
- 7 июля произошли ужасные обстрелы Бахмута и Северска. В тяжелом состоянии в больнице оказался 12-летний мальчик. 5 человек умерли в больницах.
- Днем позже в Славянске враги снова обстреляли жилой дом. Погибла женщина.
Смотрите в видео – актуальная ситуация на фронте: