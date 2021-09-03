Удар в сердце дракона, – Арестович предлагает переименовать украинский язык
Источник:Politeka
Внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович предлагает называть украинский язык "руським". Он аргументирует это тем, что наш современный язык близок к тому, на котором говорили в Киевской Руси.
По словам Арестовича, мы можем называть наш язык двумя именами – украинским и "руським".
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Для чего требуется переименование языка
Алексей Арестович убежден, что переименование украинского языка в "руський", а Украины в Русь-Украину станет хорошим средством борьбы с вражеской пропагандой со стороны России.
Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды,
– подчеркнул Арестович.
Несмотря на это, внештатный советник Ермака отметил, что переименовывать язык надо не для этого. По его словам, это нужно для того, чтобы украинцы поняли, кто они. Борьба с российской пропагандой в этом случае будет бонусом.
Другие заявления Арестовича о переименовании:
- Алексей Арестович накануне предложил изменить название нашей страны и сделать ее двойной – Русь-Украина.
- В России уже подгорело на это заявление. Представительница МИД Мария Захарова предложила свой вариант нового названия для Украины – "Укрусь".