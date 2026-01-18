Ночной удар по Харькову: российский дрон убил 20-летнюю женщину
- 18 января российский ударный дрон атаковал частный дом в Харькове.
- В результате атаки пострадали люди, на месте возник пожар.
Ночью 18 января под прицелом российских войск был Харьков. В частности вражеский "Шахед" атаковал Холодногорский район города. Из-за этого на месте попадания вспыхнул пожар.
Об этом проинформировал мэр города Игорь Терехов. Детали передает 24 Канал.
Что известно об атаке по Харькову?
Стоит отметить, что Воздушные силы около полуночи предупреждали об угрозе БПЛА в регионе.
За несколько минут до часу ночи стало известно о попадании российского "Шахеда" по Харькову. По уточненным данным, дрон попал по частному дому в Холодногорском районе города.
К сожалению, Терехов сообщил и о двух пострадавших в результате атаки. На месте попадания возник пожар.
Со своей стороны глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что на место атаки направляются подразделения ГСЧС и медики.
Под завалами могут находиться люди,
– добавил он.
Впоследствии в 1:14 стало известно об одном погибшем человеке. Синегубов отметил, что это 20-летняя женщина. Он также отметил, что пострадала еще одна женщина.
Заметим, ранее в этот же день враг бил по критической инфраструктуре города. Городской голова Игорь Терехов отметил, что повреждения чрезвычайно серьезные – "это не тот случай, когда быстро подлатали и поехали дальше".
Что известно о последствиях предыдущих атак на Харьков?
15 января российские войска нанесли мощный удар по пригороду Харькова, полностью разрушив крупный объект критической энергетической инфраструктуры. В результате атаки сотни тысяч жителей города остались без электроэнергии и отопления в условиях сильных морозов.
Ранее, в ночь на 13 января, оккупанты совершили прицельный ракетный обстрел инновационного логистического терминала Новой почты в Харькове. Удар унес жизни четырех человек – двух работников сортировочного комплекса и двух водителей компании-партнера. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.