Атака дронов на Староконстантинов, более 300 тысяч погибших оккупантов: хронология 615 дня войны

На Востоке оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях – ВСУ сдерживают врага. Вместе с тем, наши бойцы уничтожают захватчиков и проводят контрнаступательную операцию.

Вторник, 31 октября, – это уже шестьсот пятнадцатые сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

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