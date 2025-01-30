Российский "Шахед" попал в жилой дом в Сумской области: пострадали 2 человека

Вечером 30 января Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". В частности, вражеский беспилотник попал в частный жилой дом в Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Государство-агрессор нанесло удар по Краснопольской общине области около 10 часов вечера.

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Что известно о пострадавших

По предварительной информации, пострадали 2 человека. Их доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести.

В ОВА призывают беречь себя и родных и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Напомним, предыдущей ночью, 30 января, в Сумской области также было неспокойно. В областном центре "Шахед" попал в многоэтажный дом.

Аварийно-спасательные работы продолжались 19 часов. Погибли 9 человек, в том числе 3 супружеских пар. Еще 13 человек – ранены, среди них 8-летняя девочка.