Это было на наших глазах, "Шахед" упал во дворе, – врач о повторном прилете по Сумах

Утром 28 сентября россияне коварно атаковали город Сумы. Враг дважды попал по медицинскому учреждению. Причем второй удар противник нанес тогда, когда на место первого прилета прибыли полицейские и работники экстренной службы.

Среди погибших в результате удара по больнице – полковник полиции Игорь Поладич, которому было 43 года.

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Дрон упал во дворе и убил людей

Медик группы быстрого реагирования Международного комитета Красного Креста

Владимир, который прибыл на спасение людей, рассказал, что видел повторный прилет "Шахеда" по медучреждению собственными глазами.

К сожалению, "Шахед" упал во дворе, поэтому были люди, которым мы помощь оказать уже не могли, но оказали помощь полицейским, которые там работали,

– поделился врач.

Рассказ медика об атаке на больницу в Сумах: смотрите видео

На момент взрывов в больнице города Сумы находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных, и 38 работников заведения.

К слову, президент Зеленский отреагировал на циничный обстрел Сум. Глава государства, что оккупанты сознательно "воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей". "Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу – только это единственный правильный путь", –заявил политик.