Погибли сотни солдат КНДР и российский генерал: каковы последствия удара Storm Shadow по Курской области

20 ноября был нанесен удар по подземному объекту на территории санатория Управления делами президента России. Эта атака привела к значительным потерям среди российских и северокорейских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что в результате удара ракетами Storm Shadow погиб российский генерал и 18 офицеров, еще 33 получили ранения.

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Какие последствия удара по Курской области

По словам аналитиков, характер цели и размещения нескольких крылатых ракет свидетельствуют о том, что целью был именно удар по высокопоставленному российскому и северокорейскому командованию.

Среди раненых было трое северокорейских военных: двое офицеров и женщина-медик, которая могла быть и переводчиком. Известно, что в результате удара был ликвидирован также генерал-лейтенант Валерий Солодчук, первый заместитель командующего Ленинградским военным округом, который в 2014 году командовал 1-м армейским корпусом так называемой "ДНР".

Отмечается, что во время обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на Курщине были ранены 13 саперов, в том числе заместитель начальника штаба 88-й отдельной механизированной бригады.

Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами являются не только офицеры и один генерал,

– считают аналитики Defense Express.

Ранее журналисты Global Defense Corp также сообщали, что в результате атаки были ликвидированы 500 северокорейских солдат.

К слову, стало известно, что северокорейские солдаты, которые прибыли в Россию для участия в боях в Курской области вскоре должны завершить свое обучение. Это произойдет уже до конца ноября этого года.

Россия привлекла на свою сторону военных КНДР. Пока точно неизвестно, что именно российский президент Владимир Путин пообещал Ким Чен Ыну в обмен на это. Также ранее предполагали, что северокорейские солдаты хотят набраться боевого опыта.

Кроме этого, в Институте изучения войны ранее писали, что, вероятно, потери среди этих бойцов будут довольно существенными, ведь Россия не планирует менять тактику и предпочитает быстрый набор новобранцев, а не качественную подготовку. Нежелание менять подход приведет к тому, что агрессор будет использовать этих военных так же, как уже использует своих. Потери России на фронте пересекли отметку в 700 тысяч и увеличиваются ежедневно.