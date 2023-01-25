СМИ установили имена более 90 оккупантов, погибших в Макеевке: на самом деле их в разы больше

31 декабря Вооруженные Силы Украины мощно ударили по зданию ПТУ в Макеевке, где погибли сотни оккупантов. Пропагандисты уже обнародовали списки захватчиков, которые отправились на тот свет.

РосСМИ установили личности более 90 военных, погибших в Донецкой области. Об этом информирует 24 Канал.

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Кто погиб в Макеевке

Так, известно о 92 военных, погибших в Макеевке. Однако пропагандисты говорят, что этот список может быть больше.

Как оказалось, большинство погибших захватчиков – мобилизованные из Самарской области. Самому младшему было 22 года, самому старшему – 48 лет.

СМИ отметили, что судьба 15 оккупантов, погибших в Макеевке, до сих пор неизвестна. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы найти совпадения с погибшими при обстреле.

Списки имен погибших оккупантов в Макеевке / росСМИ

Удар ВСУ по оккупантам в Макеевке: все, что известно