СМИ установили имена более 90 оккупантов, погибших в Макеевке: на самом деле их в разы больше
31 декабря Вооруженные Силы Украины мощно ударили по зданию ПТУ в Макеевке, где погибли сотни оккупантов. Пропагандисты уже обнародовали списки захватчиков, которые отправились на тот свет.
РосСМИ установили личности более 90 военных, погибших в Донецкой области. Об этом информирует 24 Канал.
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Кто погиб в Макеевке
Так, известно о 92 военных, погибших в Макеевке. Однако пропагандисты говорят, что этот список может быть больше.
Как оказалось, большинство погибших захватчиков – мобилизованные из Самарской области. Самому младшему было 22 года, самому старшему – 48 лет.
СМИ отметили, что судьба 15 оккупантов, погибших в Макеевке, до сих пор неизвестна. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы найти совпадения с погибшими при обстреле.
Списки имен погибших оккупантов в Макеевке / росСМИ
Удар ВСУ по оккупантам в Макеевке: все, что известно
- В ночь на 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по ПТУ во временно оккупированной Макеевке.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов.
- По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения. Однако Россия сначала заявила лишь о 63 погибших.
- В ISW назвали вероятные причины удара. Причиной массовой гибели российских солдат на войне являются необдуманные действия командования.
- Кстати, в сети обнародовали фото захватчиков до "хлопка" в Макеевке. На опубликованном снимке можно увидеть, что улыбающиеся оккупанты накрыли стол для празднования Нового года. Но позже их застал "хлопок" и улыбаться солдаты больше не смогли.
- Руководство так называемого МВД квазиреспублики на Донбассе провело служебное совещание о последствиях атаки. В ходе обсуждения было принято решение об определении "виновных" в инциденте с показательным наказанием.
- Так, руководство нашло "козлов отпущения", якобы виновных в ударе по Макеевке. Ими выступили – заместитель начальника РОВД Макеевки и 7 "народных милиционеров".
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что жены российских мобилизованных после удара по Макеевке просят убрать мужчин с линии фронта в Украине. По его словам, лучшим вариантом для армии России будет свергнуть с власти Владимира Путина.