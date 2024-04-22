Оккупанты заставили извиняться матроса, снявшего атакованный корабль "Коммуна": эпичное видео

Моряк снял последствия попадания ракеты, запущенной украинскими военными по вражескому спасательному кораблю "Коммуна". За распространение секретной информации ему теперь грозит серьезная ответственность

21 апреля Вооруженные Силы Украины атаковали ракетой один из кораблей оккупационного флота, который все еще находился на базировании в Севастополе. Кадры последствий попадания почти сразу разлетелись соцсетями, за что можно поблагодарить матроса, который служил рядом и решил поделиться своими впечатлениями от работы украинских военных со своими друзьями. Его сразу же заставили извиняться, сообщают росСМИ, передает 24 канал.

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Показательные извинения и наказания

Матроса, который снимал горящий спасательный корабль "Коммуна" и рассказывал, что он во второй раз родился, оккупанты заставили публично извиниться.

21 апреля снял возгорание соседнего судна. Этим видео поделился с близкими мне друзьями. В этом очень раскаиваюсь, жалею об этом. Сделал это по глупости,

– заявил мужчина на видео.

Кроме того, местные враждебные телеграм-каналы пишут, что сейчас рассматривают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Матроса, снявшего поражение "Коммуны", заставили извиняться на камеру: смотрите видео

Почему поражение "Коммуны" нанесло врагу непоправимый ущерб