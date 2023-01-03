Кремлевские СМИ пытаются приуменьшить потери в Макеевке, но сами этому не верят, – Лещенко
Источник:Офис Президента
В Кремле признали, что ВСУ нанесли мощный удар по личному составу оккупантов в Макеевке. Но при этом пропагандисты не верят данным о потерях, опубликованных минобороны России.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко. По его словам, пропагандисты пытаются приуменьшить количество потерь в Макеевке, после того, как ВСУ нанесли точный ракетный удар по месту расположения мобилизованных россиян в ПТУ.
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Россия пытается сместить внимание от поражения в Макеевке
Лещенко напомнил, что минобороны России официально сообщает о 63 погибших российских военных. Но этому, как говорит советник руководителя ОП, не верят даже российские государственные пропагандисты.
В частности, телеграм-канал "Рыбар" сообщает о том, что в Макеевке погибли более 100 человек личного состава. Этот канал создал бывший сотрудник пресс-службы российского минобороны Михаил Звинчук.
При этом Сергей Лещенко подчеркнул, что точное количество погибших оккупантов в Макеевке все еще устанавливается.
Очевидно, что российская армия, получившая очередное поражение, будет пытаться приуменьшить количество собственных жертв. При этом этой информации не будут верить даже российские военные пропагандисты,
– сказал он.
Советник руководителя ОП также сообщил, что пропагандисты решили сместить внимание от Макеевки. Для этого они вбросили фейк, что после удара по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке якобы погибли более 100 украинских военных и 23 иностранных. Эта информация, как отметил Лещенко, является ложью.
ВСУ ударили по оккупантам в Макеевке: что известно
- В ночь на 1 января по ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке был нанесен ракетный удар. Там размещались мобилизованные россияне. По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов. Сначала в Кремле перевели ответственность за удар на самих солдат, которые якобы пользовались мобильными телефонами и пренебрегали правилами безопасности.
- В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) считают, что минобороны России, вероятно, пытается переложить ответственность на предводителей террористической организации "ДНР".