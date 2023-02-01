Россияне "плачут", потому что ВСУ разрушили важный мост под Мелитополем: красноречивое видео

Российские пропагандисты во всю трубят о последствиях удара украинских военных по мосту вблизи временно оккупированного Мелитополя. Волей-неволей они сами признаются, что русских военных стало гораздо меньше.

Ведущая 24 Канала Дарья Кудимова потролила россиян, испугавшихся "хлопка". Она подчеркнула, что наша авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточение живой силы, вооружение и техник и два удара по позициям ЗРК.

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В России сильно напуганы из-за удара

Россияне сами продемонстрировали, насколько точно отработали ВСУ под Мелитополем. В частности, мост, о котором так активно говорит российская пропаганда, был одним из основных путей снабжения оккупантов. По сообщениям местных жителей, украинские силы атаковали его при прохождении колонны военной техники.

Это событие стало мейнстримом для русских военкоры.

Здесь все повреждено обломками. Судя по всему били по нему из установок HIMARS, потому что все пять ракет практически легли в одном месте на одном пролете.

– рассказал плачевно один из них, находясь на месте происшествия.

Российский журналист в полной защитной амуниции, ходя по разрушенному мосту для более драматической картинки, отметил, что невооруженным глазом видно, какой мощной силы был удар.

По его словам, погибли всего пять человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

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Наконец Россия говорит о потерях

Дарья Кудимова метко подметила, что о том, что половина десантников уже нет, откровенно начали рассказывать с экранов российских телеканалов.

Пропагандисты "плачут", что российских воздушно-десантных войск на фронте уже не видно. Они даже называют это объективной реальностью.

К началу мобилизации у нас воздушно-десантные войска примерно лишились 40–50% штатного состава. Сейчас в боевом штате старых, проверенных десантников осталось не так уж много

– жалуются россияне.

Впрочем, по словам ведущей, их количество будет уменьшаться еще – ВСУ об этом позаботятся. К тому же, Украина продолжает получить оружие от Западных партнеров, чтобы украинские военные не отказывали себе в желании "поджарить" оккупантов.

Заявления российских пропагандистов: коротко