"Удар, второй, меня задело волной и отбросило": харьковчане о страшных последствиях атаки россиян

Утром 18 апреля россияне нанесли удар по Харькову тремя ракетами "Искандер". В результате атаки есть жертва и большое количество пострадавших.

Наибольший ущерб харьковчанам нанесла ракета, взорвавшаяся в рядом с жилым 16-этажным домом в Основянском районе города. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала подробности ужасной атаки врага.

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Удар похож на тот, что произошел в Сумах

Россияне нанесли удар в 5 утра ракетами "Искандер", которые были начинены кассетными поражающими средствами. Именно поэтому, дом, возле которого произошел взрыв, с 12-го и до 2-го этажа посечен обломками. Также получили повреждения и соседние многоэтажки, сооружения учебных заведений, расположенных рядом.

Именно в одном из соседних домов погиб в своей постели 78-летний мужчина, которого убило обломками, пока он спал. В том же доме получил ранения 4-летний ребенок,

– сказала Анна Черненко.

В одной из квартир, которая получила значительные повреждения, жила пожилая пара. Женщина не могла двигаться, и волонтеры спускали ее вниз, чтобы передать медикам.

В целом в результате удара большое количество пострадавших – более 60 человек. Больше всего ранения получены от осколков стекла.

Мы живем на 11 этаже. Спали перед работой, влетело в квартиру. К счастью, мы живы,

– говорит Ольга, пострадавшая жительница дома.

Еще одна пострадавшая, Майя, рассказала, что из-за удара россиян фактически осталась без квартиры. Девушка не впервые переживает ужасы войны, потому что в 15 лет переехала из Донецка в Харьков. Она выезжала за границу, но вернулась в город и попала под атаку врага.

У меня в голове туман. Я не понимаю, что делать дальше. Время остановилось. Я боялась посмотреть квартиру снаружи, вышла в тамбур, и у меня началась паника,

– объяснила шокированная девушка.

По предварительным выводам метод поражения был похож на тот, что россияне применили в Сумах, когда именно кассетная ракета взорвалась в воздухе. К сожалению, такие удары значительно увеличивают зону поражения.

Также россияне нанесли удары по гражданскому предприятию в Харькове, которое производило продукцию легкой промышленности. В результате удара, возникло несколько очагов возгораний, которые спасатели уже потушили.

Очень пострадало успешное гражданское производственное предприятие, которое расположено в Основянском районе Харькова. Оно не касается никоим образом военной тематики,

– подчеркнул Игорь Терехов, городской голова Харькова.

На производстве, к сожалению, также есть раненые, но, по предварительным данным, они получили незначительные повреждения. Во время удара на предприятии работала только ночная смена.

Андрей, один из сотрудников уничтоженного предприятия, рассказал, что прилетело в цех, где он работал.

Я чудом выскочил и сразу начал выводить в укрытие девушек. Искал друга. А потом удар, второй, меня задело волной и отбросило,

– сказал он.

Волонтеры и коммунальщики уже работают на местах взрыва и помогают людям закрывать выбитые окна и двери. В то же время кроме видимых повреждений могут быть еще более существенные, ведь кассетные боеприпасы очень коварные.

На местах работают с людьми, которые понесли имущественные потери, и специалисты из городских, социальных учреждений фиксируют последствия. Также рядом расположен автобус быстрого реагирования, где люди могут спокойно посидеть и пообщаться с психологами.

Эксперты уже изъяли обломки ракет и будут их анализировать, чтобы детализировать данные по типу оружия, которым ударили по Харькову россияне.

Что известно об атаке на Харьков "Искандерами"

Враг в 5 утра 18 апреля нанес удар по Харькову тремя ракетами "Искандер". Одна из ракет взорвалась в воздухе рядом с окнами жилой 16-этажки в Основянском районе города.

В результате удара погиб один человек. По состоянию на 10:00 уже 74 человека пострадали. Среди них, по предварительным данным, 5 детей – 2, 4, 14, 16, 17 лет.

Также россияне нанесли удар по гражданскому предприятию, где возник пожар на площади 500 квадратных метров.

Последствия ударов россиян по Харькову / скриншоты видео