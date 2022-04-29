Ударили из "Ураганов": оккупанты в шестой раз за сегодня обстреляли Днепропетровскую область

Вечером 29 апреля российские оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине. Преступники открыли огонь по жилым домам.

Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, добавив несколько фото, подтверждающих преступления России против мирного населения Украины.

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Обстреливать населенные пункты из "Ураганов"

Под обстрел попали два населенных пункта – Большая Костромка и Малая Костромка. Резниченко напоминает, что это уже шестой обстрел общины в сутки.

К счастью, местных жителей не задело. Этого не скажешь об их домах. В результате обстрелов во многих из них выбиты окна, кое-где снаряды пробили крышу.



Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото телеграмм Валентин Резниченко



Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото телеграмм Валентин Резниченко

Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото телеграм Валентин Резниченко

Обстрелы Днепропетровской области усиливаются

Напомним, об обстреле Днепропетровской области сообщили сегодня утром. Резниченко отметил, что оккупанты обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское. Задело гражданскую инфраструктуру и хозяйственные здания.

Позже председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне также попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине.

Кроме этого, российские ракеты попали в здание заброшенного завода в Днепропетровской области.

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