Ударили "Калибрами" по общежитию с 30 жителями: свежие подробности обстрела Салтовки
Источник:Суспільне
Россияне вечером 17 августа обстреляли Салтовку. Ракеты "Калибр" попали в общежитие с 30 мирными жителями.
Обстрел произошел после 21:00. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
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Вражеская ракета попала в общежитие
Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что оккупанты выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.
Приблизительно в 21:17. Предварительно, крылатая ракета "Калибр". Тип устанавливается. Попала в общежитие, которое имело три этажа. Общежитие разрушено до основания,
– отметил Сокол.
По его словам, на месте обстрела продолжается спасательная операция и разбор завалов. Спасателям уже удалось разобрать примерно одну треть разрушенного здания.
"Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", – подытожил директор областного Департамента гражданской защиты.
Спасатели разбирают завалы / Фото Суспільне
Кратко об обстреле Салтовки 17 августа
- После 22:00 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что произошел очередной вражеский обстрел Салтовки.
- Сначала он сообщил о 2 погибших и 10 раненых. Однако в считанные минуты количество жертв и пострадавших возросло.
- По состоянию на 00:08 18 августа известно, что в результате атаки погибли 7 гражданских, а еще 16 – получили ранения.
- На эту жуткую вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что очередной российский удар был подлым и циничным. Он не имеет никакого оправдания и лишь указывает на бессилие оккупантов.
- В свою очередь советница главы Харьковской областной военной администрации Наталья Попова рассказала, что в общежитии, в которое ударили россияне, жили люди с недостатками слуха. То есть они могли не услышать сигнал воздушной тревоги, а сейчас, вероятно, даже не могут отозваться к спасателям из-под завалов.
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