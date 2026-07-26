Ударили по людям без всякого военного смысла, – Зеленский об атаке на АТБ в Чернигове

26 июля россияне ударили дроном по супермаркету АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, в том числе 9-летний ребенок.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в соцсети.

Как Зеленский прокомментировал удар по Чернигову?

По словам президента, россияне продолжают воевать с обычными гражданскими объектами.

Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям без всякого военного смысла,

– отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это сознательный российский террор, у которого нет ни одного военного оправдания.

Он отметил, что для приближения справедливого мира необходимо ужесточить санкции против России, увеличить поддержку Украины, предоставить больше средств для защиты ее неба и расширить возможности для украинских военных.

Жуткие последствия атаки на Чернигов: смотрите видео

Напомним, что после 16:00 Россия попала дроном по супермаркету АТБ в Чернигове. Два человека погибли, среди них – девятилетняя девочка. Еще 13 человек пострадали, в том числе 10-летний мальчик. Три человека сейчас в реанимации.

В обращении к украинцам президент также упомянул авиудар по Запорожью, в результате которого погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

Заметим, что в результате ракетных обстрелов Харькова тоже есть жертва. Кроме того, ранения получили 16 человек, среди которых двое детей 10 и 17 лет. Разрушены 2 жилых дома, еще 22 частных домовладения получили повреждения.