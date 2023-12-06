Россияне ударили дроном прямо по автомобилю старосты села на Черниговщине

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Так, в Черниговской области российские военные ударным беспилотником атаковали частное транспортное средство.

6 декабря враг ударил по машине старосты одного из сел Новгород-Северской общины. О последствиях очередного военного преступления окупантов, рассказали в Черниговской ОВА.

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Дроном по авто

Местные власти показали фото дотла сгоревшего автомобиля. Впрочем, к счастью, среди пострадавших нет.

Российские военные обстреляли Черниговщину / Фото ОВА

В ОВА уточнили, что в этот день староста с коллегами помогал в восстановлении электросети, ранее поврежденной через обстрелы.

Враг запустил по Украине почти 50 дронов