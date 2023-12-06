Россияне ударили дроном прямо по автомобилю старосты села на Черниговщине
6 декабря 2023, 16:44Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Так, в Черниговской области российские военные ударным беспилотником атаковали частное транспортное средство.
6 декабря враг ударил по машине старосты одного из сел Новгород-Северской общины. О последствиях очередного военного преступления окупантов, рассказали в Черниговской ОВА.
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Дроном по авто
Местные власти показали фото дотла сгоревшего автомобиля. Впрочем, к счастью, среди пострадавших нет.
Российские военные обстреляли Черниговщину / Фото ОВА
В ОВА уточнили, что в этот день староста с коллегами помогал в восстановлении электросети, ранее поврежденной через обстрелы.
Враг запустил по Украине почти 50 дронов
- В ночь на 6 декабря россияне как обычно устроили атаку дронами-камикадзе. Враг выпустил аж 48 ударных беспилотников, 41 из них силам ПВО удалось сбить.
- Тревога звучала в разных регионах страны: в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Запорожской и Луганской областях.
- В частности, в Житомирской области украинские военные сбили один дрон-камикадзе, над Николаевской областью сбили 7 "Шахедов" и один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".
- Известно, что в Очакове в результате падения обломков одного из сбитых "Шахедов" возник пожар в складском здании на территории базы отдыха. Обошлось без пострадавших.
- В Черкасской области и Кировоградской области тоже уничтожили по "Шахеду" противника. Люди не пострадали, однако есть незначительные повреждения нескольких построек.
- В Хмельнитчине, где расположен Староконстантинов, раздавались взрывы. Там вела работу ПВО.