Ударной группировки россиян, которая могла бы зайти в Сумскую область, нет, – глава ОВА
Россия продолжает стягивать на границу с Сумской областью технику и личный состав. Однако, скорее всего, сейчас российские оккупанты не планируют повторного вторжения в эту область.
Об этом в эфире национального марафона сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что сейчас опасений по поводу вторжения россиян на Сумщину нет.
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Вероятное повторное наступление
Живицкий отметил, что украинские силы обороны теперь выглядят совсем по-другому, чем до 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что россияне боятся каких-либо контрдействий с нашей стороны.
Как отметил глава ОВА, именно поэтому захватчики обстреливают пограничные территории Украины, в том числе поселки Сумщины. Кроме того, открывают огонь по украинским пограничникам из стрелкового оружия и пулеметов.
Сейчас ударной группировки россиян, которая могла бы зайти на Сумщину, нет,
– заявил Живицкий.
Российское подкрепление
По его словам, иногда наблюдают активное прибытие и разгрузку российской бронетехники в приграничных территориях Сумщины, однако большинство из нее отбывает дальше – в Белгород. Скорее всего, это те силы, которыми подкрепляют подразделения России на территориях Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Конечно, мы следим за ситуацией, чтобы быть готовыми ко всему. Пока идет война, пока существует Россия как империя – от нее можно ожидать чего угодно в любой момент,
– подытожил Живицкий.
Постоянно обстрелы
В то же время глава ОВА сообщил, что вчерашние сутки завершились очередным обстрелом российских оккупантов по мирным населенным пунктам Сумской области. Он отметил, что обошлось без погибших, однако 1 человек ранен. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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Живицкий добавил, что сегодняшняя ночь, 8 июня, прошла спокойно, сообщений об обстрелах не было. Однако он подчеркнул, что они могут начаться в любое время, поскольку Россия ежедневно в течение 2 месяцев готовит по Сумщине.
Оккупанты вблизи границ с Сумщиной: последнее
- Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко ответил, сколько войск российских оккупантов находится вблизи границ Сумской и Черниговской областей. Он подчеркнул, что так страна-агрессорша демонстрирует свое присутствие, чтобы сковывать силы наших подразделений обороны.
- Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские захватчики очень боятся контрнаступления украинских военных. По его словам, кафиры укрепляют и усиливают линию границы на Сумщине.
- Ночью 7 июня русские изверги снова обстреляли из минометов и артиллерии пограничный город Середину-Буду, что на Сумщине. По информации, погибших и раненых в результате обстрелов нет, однако вспыхнули частные дома и хозяйственные постройки.
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