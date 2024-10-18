За ночь 7 "Шахедов" пролетели через Беларусь, – в ЦПД раскрыли замысел Москвы

В ночь на 18 октября страна-агрессорка традиционно устроила дроновый террор. Известно, что "Шахеды" снова залетали в Беларусь. В СНБО заявили о провокации.

Более 130 беспилотников атаковали Украину ночью и утром. Десятки были уничтожены, а несколько развернулись в направлении Беларуси.

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Что задумала Москва

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что за ночь 7 дронов россиян пролетели по территории Беларуси. Всего в сентябре таких было 30. В частности, был зафиксирован даже удар "Шахеда" вблизи Мозыря, где есть НПЗ.

Все идет к тому, что Россия таки совершит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян,

– говорится в заявлении Коваленко.

Напомним, ранее глава ЦПИ предупреждал о подготовке Кремля к провокации на Мозырском НПЗ. Коваленко сделал это заявление, ссылаясь на слова директора ФСБ Бортникова. Тот сказал, что НАТО якобы "толкает Украину" к террористической войне и хочет втянуть в конфликт Беларусь, Молдову, страны Балтии и Польшу.

Так, в Гомельской области Беларуси утром 3 октября взорвался дрон, который залетел туда во время атаки России на Украину. "Шахед" упал неподалеку от Мозыря.