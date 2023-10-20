Разведка Британии оценила удары ATACMS в Луганске и Бердянске: как это повлияло на оккупантов
Источник:Министерство обороны Великобритании
17 октября были нанесены удары по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Там поразили несколько российских вертолетов и средств ПВО.
Для ударов украинская сторона впервые использовала предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности (ATACMS). Это прокомментировали и британские разведчики.
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Британские разведчики отреагировали на удары по аэродромам Бердянска и Луганска
На сегодня масштабы потерь не подтверждены. Однако, вероятно, было уничтожено 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 – в Луганске.
Учитывая то, что российская постоянная авиационная поддержка на сегодня была крайне плохой, российские оборонные линии стали все больше зависеть от ротационной поддержки перед лицом наступления Украины,
– отметили в разведке Великобритании.
По мнению экспертов, Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы на южной оси, которая обеспечивала как материально-техническое обеспечение, так и наступательную способность.
"Если это будет подтверждено, вполне возможно, что эти потери повлияют на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", – считают британские разведчики.
Там подчеркнули: учитывая нынешнюю нагрузку на российское военное производство, подтвержденную потерю каких-либо летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе.
В разведке также считают, что эта потеря, вероятно, создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании.
Существует реальная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои оперативные базы и узлы управления дальше от линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи,
– подчеркнули разведчики.
Удар ATACMS по оккупантам в Бердянске и Луганске: что известно
- ВСУ нанесли удары по аэродрому с вертолетами россиян во временно оккупированном Бердянске. Поражения очень серьезные и теперь враги пытаются найти тех, кто якобы сообщил информацию о расположении техники.
- Успешность удара была подтверждена в Силах специальных операций ВСУ. Там заявили, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. Детонация в Луганске длилась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых.
- Известно, что были уничтожены 9 вертолетов различных модификаций, специальная техника, которая находилась на аэродромах, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.
- Кстати, Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.