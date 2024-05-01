"Взрывных" ночей стало больше: ATACMS мощно уничтожают ПВО россиян в Крыму

Россиянам на Крымском полуострове становится все более неспокойно. Несколько последних ночей выдались действительно "взрывными" и очень результативными. Удары по Крыму, скорее всего, наносят ракетами ATACMS. По крайней мере об этом жалуются сами россияне.

Об ударах ракетами ATACMS в течение последних нескольких ночей массово сообщают российские захватчики. Для них эти ракеты являются фактически недосягаемой целью. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, почему под атаками оказывается именно российская ПВО.

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Атаки ракетами ATACMS

Громко было в Крыму в ночь на 30 апреля. Взрывы слышали в Симферополе, Гвардейском и Джанкое. Российские СМИ сообщали о комбинированной атаке – налет беспилотников, а за ним – ракетный обстрел из ракет ATACMS.

Есть информация, что под ударом оказался военный аэродром оккупантов в Джанкое. Там дислоцируется вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России. По данным телеграм-канала ASTRA, ракетной атаке также подверглись военные объекты 31 дивизии ПВО МО России в Черноморском и Сакском районах.

Аэродромы и цели, связанные с противовоздушной обороной, являются приоритетными целями для высокоточных дальнобойных ракет, в частности ATACMS. Учитывая сообщения, удар по Джанкою был по меньшей мере частично результативным, и это – яркий пример, чего можно достичь ракетами ATACMS. Сами эти ракеты являются очень сложной целью для российской ПВО,

– отметил Давид Шарп.

Оккупационные власти в Крыму публиковали фотографии суббоеприпасов ATACMS. При этом так называемый "глава" Крымской республики заявил, что атака была отражена. В то же время следует понимать, что ATACMS не только трудно поразить системам ПВО, но и повлиять на ее движение средствам РЭБ.

"Сбить ATACMS – очень трудно. Я осмелюсь предположить, что новые вариации ракет ATACMS, которые хоть имеют спутниковое наведение в своей боеголовке, являются малоуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы. Я бы очень удивился, если бы российские средства РЭБ могли повлиять на их точность", – объяснил военный обозреватель.

Систематическое уничтожение сил ПВО

С появлением ATACMS "взрывных" ночей в Крыму действительно стало еще больше. Акцент последних атак на Крымский полуостров кажется понятным. Например, ночью 28 апреля россияне также жаловались на удар по подразделениям ПВО на мысе Тарханкут.

Крымский полуостров защищают ПВО, которые дислоцируют в несколько иных местах, в частности на российской стороне. Системы обнаружения и ЗРК, которые расположены севернее, защищают различные объекты в центре Крыма – Симферополь, Севастополь,

– отметил Шарп.

Уничтожение российских сил ПВО может также быть связано с намерением Украины уничтожить Крымский мост. В то же время здесь следует учитывать несколько нюансов.

"Должны принять решение, целесообразно ли сейчас уничтожать мост и, достаточно ли средств для этого. В частности, и ракет ATACMS. Целесообразность, кстати, может быть разной – и военная, и политическая. Главное, чтобы была возможность", – подчеркнул военный обозреватель.

Шарп высказал предположение, что систематическое уничтожение систем ПВО россиян может иметь и другую цель. Ведь это создание возможностей для нанесения ударов по Крыму дронами или другими средствами, которые для ПВО являются более уязвимыми, чем, например, ракеты ATACMS и Storm Shadow.

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