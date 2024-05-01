Про удари ракетами ATACMS протягом останніх кількох ночей масово повідомляють російські загарбники. Для них ці ракети є фактично недосяжною ціллю. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, чому під атаками опиняється саме російська ППО.

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Атаки ракетами ATACMS

Гучно було у Криму у ніч на 30 квітня. Вибухи чули у Сімферополі, Гвардійському та Джанкої. Російські ЗМІ повідомляли про комбіновану атаку – наліт безпілотників, а за ним – ракетний обстріл із ракет ATACMS.

Є інформація, що під ударом опинився військовий аеродром окупантів у Джанкої. Там дислокується вертолітний полк 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Росії. За даними телеграм-каналу ASTRA ракетної атаки також зазнали військові об'єкти 31 дивізії ППО МО Росії у Чорноморському та Сакському районах.

Аеродроми та цілі, пов'язані з протиповітряною обороною, є пріоритетними цілями для високоточних далекобійних ракет, зокрема ATACMS. З огляду на повідомлення, удар по Джанкої був щонайменше частково результативним, і це – яскравий приклад, чого можна досягнути ракетами ATACMS. Самі ці ракети є дуже складною ціллю для російської ППО,

– зазначив Давид Шарп.

Окупаційна влада в Криму публікувала світлини суббоєприпасів ATACMS. При цьому так званий "глава" Кримської республіки заявив, що атаку було відбито. Водночас варто розуміти, що ATACMS не лише важко уразити системам ППО, а й вплинути на її рух засобам РЕБ.

"Збити ATACMS – дуже важко. Я осмілюсь припустити, що нові варіації ракет ATACMS, які хоч мають супутникове наведення у своїй боєголовці, є маловразливими для засобів радіоелектронної боротьби. Я б дуже здивувався, якби російські засоби РЕБ могли вплинути на їхню точність", – пояснив військовий оглядач.

Систематичне знищення сил ППО

З появою ATACMS "вибухових" ночей у Криму справді стало ще більше. Акцент останніх атак на Кримський півострів здається зрозумілим. Наприклад, вночі 28 квітня росіяни також бідкались на удар по підрозділах ППО на мисі Тарханкут.

Кримський півострів захищають ППО, які дислокують в дещо інших місцях, зокрема на російській стороні. Системи виявлення та ЗРК, які розташовані північніше, захищають різні об'єкти у центрі Криму – Сімферополь, Севастополь,

– зазначив Шарп.

Знищення російських сил ППО може також бути пов'язане з наміром України знищити Кримський міст. Водночас тут варто зважати на кілька нюансів.

"Мають ухвалити рішення, чи доцільно зараз знищувати міст і, чи достатньо засобів для цього. Зокрема, й ракет ATACMS. Доцільність, до речі, може бути різною – і військова, і політична. Головне, щоб була можливість", – наголосив військовий оглядач.

Шарп висловив припущення, що систематичне знищення систем ППО росіян може мати й іншу ціль. Адже це створення можливостей для завдання ударів по Криму дронами чи іншими засобами, які для ППО є вразливішими, ніж, наприклад, ракети ATACMS та Storm Shadow.

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