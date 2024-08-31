"Надеюсь, что нас услышали": Умеров подтвердил, что передал США список целей для ATACMS в России

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в глубине территории России, которые Киев хочет поражать ракетами ATACMS.

По словам Умерова, администрация Байдена все еще рассматривает запрос о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России.

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Украина передала США список целей

30 августа украинская делегация встретилась с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Мы объяснили, какие возможности нам нужны, чтобы защитить граждан от российского террора, который наносят нам россияне. И поэтому я надеюсь, что нас услышали,

– рассказал Умеров в интервью.

Украина представила США список целей, по которым они будут использовать ATACMS. Умеров отметил, что Украина добивается снятия ограничений, чтобы защитить гражданских людей и инфраструктуру.

Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне, – 24 Канал) используют для ударов по нашим городам, находятся в зоне действия глубоких ударов,

– сказал министр обороны.

Как отмечает издание, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского, пока не ожидается, что США ослабят ограничения на использование Украиной ракет ATACMS.

Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь по безопасности США, чтобы защитить себя от трансграничных атак, другими словами, для противодействия огню. Но что касается дальних ударов, глубоких ударов по России, наша политика не изменилась,

– заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

К слову, в интервью Рустем Умеров также отрицал, что увольнение командующего Воздушных сил Николая Олещука было связано с катастрофой истребителя F-16. Министр назвал гибель пилота "досадной" и заявил, что Украина расследует эту катастрофу.