Удары были сверхмощными, – в Донецкой ОВА рассказали о ночных обстрелах области

Ситуация в Донецкой области до сих пор очень горячая. Оккупанты активно обстреливают населенные пункты по всей линии столкновения.

В ночь с 4 на 5 мая российские военные нанесли сильный ракетный удар по Краматорску. Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

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"Были сверхмощные удары", – подчеркнула она.

Последствия сильных обстрелов

В результате обстрелов, к сожалению, среди гражданских есть пострадавшие – ранили 25 человек, из них – 6 получили тяжелые ранения. Они находятся в больнице.

Кроме этого, оккупанты повредили много инфраструктурных объектов.

Такое количество раненых и отсутствие погибших получили благодаря тому, что город практически полностью эвакуирован,

– заметила Игнатченко.

Она пояснила, в поврежденных многоэтажках, по предварительным оценкам, проживает не более 10% населения, которое обычно там находится.

"Это чрезвычайно мощный сигнал людям – эвакуируйтесь, спасайте свою жизнь. Среди пострадавших была женщина, которая в свое время уехала за пределы Донецкой области, а затем вернулась", – отметила спикер.

Что еще известно о ночном обстреле

По информации мэра Александра Гончаренко, росармия повредила школу, садик и пятиэтажки. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, ракеты повредили 9 жилых домов.

Как заявили в Офисе генерального прокурора, российские захватчики повредили производственные помещения ПАО "Энергомашспецсталь".

Кроме того, враг цинично обстрелял Святогорск в Краматорском районе. Российские военные попали в лавру, где прятались беженцы.

Ситуация с эвакуацией

Игнатченко рассказала, эвакуироваться помогают всем желающим. Города по всей Донецкой области фактически пустые. Однако население в небольших селениях прифронтовой зоны ехать не хочет.

Полиция вынуждена приходить к каждому во двор и объяснять, что нужно уехать,

– отметила она.

Только железнодорожным транспортом по состоянию на 5 мая из области вывезли более 242 тысяч человек. До сих пор ходит эвакуационный поезд.

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В Угледаре до полномасштабной войны проживали 15 тысяч человек, сейчас – около тысячи, другие уехали. Однако в Лиманском территориальном обществе ситуация хуже. Несмотря на постоянные обстрелы, в самом Лимане остается примерно половина населения.