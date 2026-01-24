Не может работать эффективно, – авиаэксперт раскрыл особенности ракеты "Циркон"

Россия уже как минимум в пятый раз ударила по Украине ракетой "Циркон", которую позиционировала как гиперзвуковое оружие. На фоне этих атак снова возник вопрос, откуда его запускают, сколько таких ракет может оставаться у россиян и почему удары приходятся именно по Киеву.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что в использовании "Циркона" есть важная техническая особенность, из-за которой ракета не дает того эффекта, на который делает ставку Кремль. Он также назвал одну из причин, почему Россия может получать этот тип вооружения чаще, чем ожидали.

Откуда Россия запускает "Циркон" и почему бьет им по Киеву?

Это уже не первый случай применения "Циркона" по Украине, и его логика здесь не выглядит очевидной. Криволап объяснил, что "Циркон" задумывали как противокорабельную ракету, а не как инструмент для ударов по городам. Именно поэтому его удивляет, что Россия снова и снова применяет этот тип оружия по Киеву.

Похоже на то, что Киев стал каким-то большим авианосцем,

– заметил Криволап.

Он добавил, что у россиян, вероятно, есть дефицит других средств поражения, поэтому они запускают то, что имеют в наличии.

У россиян сейчас есть существенный дефицит по баллистике, и они используют то, что можно, и то, что есть,

– подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, "Цирконов" у России немного, а пуски возможны с кораблей в Черном море через универсальные пусковые установки, из которых также запускают "Калибры". Это дает России возможность варьировать тип ракет, не меняя саму платформу запуска.

Система наведения "Циркона" не приспособлена для ударов по городам

Криволап объяснил, что навигация и наведение противокорабельных ракет существенно отличаются от систем, которые нужны для крылатых ракет по наземным целям. Поэтому "Циркон", который создавали для поражения кораблей, не может стабильно давать нужную точность, когда его запускают по целям в Украине.

Она не может работать эффективно, она не может вообще иметь точность,

– подчеркнул эксперт.

Теоретически из противокорабельной ракеты можно сделать эффективную крылатую, но это требует другой системы наведения и других требований к траектории полета. В качестве примера он вспомнил эволюцию "Нептуна", который тоже начинался как противокорабельный, а впоследствии был доведен до версии с дальним поражением наземных целей.

Системы наведения противокорабельных ракет и крылатых ракет существенно отличаются друг от друга,

– пояснил авиаэксперт.

Он предположил, что в теории Россия могла бы пытаться подбирать для "Циркона" цели, где точность не является критической, например объекты с большим количеством металла. Но, по его мнению, даже в таком случае остаются вопросы к тому, как они строят траекторию полета для подобных ударов.

"Циркон" начинался с пропаганды и до сих пор имеет вопросы к готовности

Криволап напомнил, что вокруг "Циркона" с самого начала было много медийного шума, а не понятных подтвержденных характеристик. Он вспомнил, как в 2019 году в России показывали "гиперзвуковую" ракету в демонстрационном ролике, но потом возникли сомнения, шла ли речь именно о "Цирконе" и что на самом деле стоит за этим названием.

Журналисты очень быстро эту ложь раскрыли, и стало не совсем понятно, что же такое "Циркон",

– отметил авиаэксперт.

Он объяснил, что для ракет такого класса критическими являются двигатель и режим полета, потому что они должны одновременно лететь далеко и очень быстро. Когда "Циркон" объявили поставленным на вооружение, это еще не означало, что он доведен до состояния стабильной, "предполагаемой" ракеты. Отдельно он обратил внимание на противоречия вокруг боевой части: в публичном пространстве звучали одни цифры, но попытки сопоставить их с массой и габаритами указывали на другие возможности.

Им все же не хватает оружия, и они пытаются сейчас бить всем, чем можно, чтобы переговоры в Абу-Даби шли в их пользу,

– подчеркнул Криволап.

Нынешнее использование "Циркона" в ударах по Украине может объясняться не его "уникальностью", а дефицитом других ракет у россиян. Россия пытается применять все, что способна запустить, чтобы поддерживать темп атак и давление.

