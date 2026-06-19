Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж пояснил 24 Каналу, что у Путина уже нет реальных "козырей".

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Остался ли у Путина хоть один козырь после ударов по Москве и Крыму?

Удары по заводам, обеспечивающим производство дронов, ракет, ПВО и электроники, а также по НПЗ вблизи Москвы, направлены на то, чтобы вызвать масштабный коллапс военно-промышленного потенциала России. Еще одна цель — психологическое давление. Провал четырёх заявленных "неприступных" линий ПВО усиливает панику среди москвичей.

В то же время украинская сторона наносит удары по многоуровневой модели целей: аэродромы стратегического и тактического уровня, пусковые установки ракет, центры формирования ударных дроновых групп, а также логистика в прифронтовой зоне. Это подрывает как промышленную базу ВПК, так и поставки нефтепродуктов военным, ограничивая возможности армии пополнять ресурсы на фронте.

Маломуж отметил, что помимо московского направления, уже несколько лет существует и другой стратегический тезис — превращение Крыма в ловушку. Ведь удары на крымском направлении не менее важны, чем на московском, поскольку подрывают позиции Путина, так как регион теряет перспективу удержания.

Уничтожение логистики от Мариуполя до Крыма и Чонгара, удары по переправам, по Керченскому мосту и паромам свидетельствуют о том, что военные приступили к реализации замысла. Там стоят очереди из грузовиков и бензовозов, и их уничтожение создает не только дефицит ресурсов, но и огромную панику среди тех, кто перевозит грузы. Эта паника уже наблюдалась в 2023 году, когда они собирались бежать, а теперь возникает вопрос "куда деваться", ведь на материке не лучше,

– отметил Маломуж.

Несмотря на успехи Украины в нанесении ударов по тыловым объектам России, ситуация на фронте остается прежней. На Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях враг пытается подтянуть резервы, чтобы продемонстрировать хоть какой-то локальный успех и подтвердить заявления Путина.

Сможет ли уничтожение логистики лишить Путина ресурсов для войны: смотрите в видео