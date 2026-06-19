Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що реальних "козирів" у Путіна вже немає.

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Чи залишився у Путіна хоч один козир після ударів по Москві та Криму?

Удари по заводах, що забезпечують виробництво дронів, ракет, ППО та електроніки, а також НПЗ поблизу Москви, мають на меті спричинити масштабний колапс військово-промислового потенціалу Росії. Ще одна мета – психологічний тиск. Провал чотирьох заявлених "неприступних" ліній ППО посилює паніку серед москвичів.

Водночас українська сторона завдає ударів по багатошаровій моделі цілей: аеродроми стратегічного й тактичного рівня, пускові установки ракет, центри формування ударних дронових груп, а також логістика у прифронтовій зоні. Це підриває як промислову базу ВПК, так і постачання нафтопродуктів військовим, обмежуючи можливості армії поповнювати ресурси на фронті.

Маломуж зазначив, що окрім московського напрямку, кілька років існує й інша стратегічна теза – перетворення Криму на пастку. Адже удари на кримському напрямку є не менш важливими, ніж на московському, оскільки підривають позиції Путіна, бо регіон втрачає перспективу утримання.

Знищення логістики від Маріуполя до Криму й Чонгару, удари по переправах, по Керченському мосту і поромах свідчать, що військові перейшли до реалізації задуму. Там стоять черги з фур та бензовозів, і їх знищення створює не лише дефіцит ресурсів, а величезну паніку серед тих, хто перевозить вантажі. Ця паніка вже звучала у 2023 році, коли вони збиралися тікати, а тепер питання "куди діватися", бо ж на материку не краще,

– зазначив Маломуж.

Попри успіхи України в ураженні тилових об'єктів Росії, ситуація на фронті залишається. На Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках ворог намагається підтягнути резерви, щоб продемонструвати хоч якийсь локальний успіх та підтвердити заяви Путіна.

Чи здатне знищення логістики позбавити Путіна ресурсів для війни: дивіться у відео