Не только РЭБ и ПВО: есть еще один действенный метод защиты прифронтовых городов от FPV-дронов

Российские оккупанты постоянно бьют FPV-дронами по прифронтовым городам. Там однозначно нужно усиливать защиту, чтобы отбиться от такого террора.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, прифронтовые города нужно защищать от FPV-дронов не только с помощью средств РЭБ и малой ПВО. Нужен комплексный подход.

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Что нужно сделать

Как отметил Храпчинский, российские оккупанты активно бьют FPV-дронами не только по прифронтовым городам, но и по границе. Там есть угроза для гражданского населения. Они систематически атакуют по машинам с людьми, по поставке продуктов в гражданские магазины и т.п.

Один из вариантов, как дополнительно защитить города – натягивать специальные сетки вокруг дорог. Военные также это используют.

Сетки позволяют защититься от таких атак. Но, конечно, враг пытается пробивать их. Сначала они могут просто прожечь какое-то место, а потом залетать туда другим дроном. Именно поэтому я всегда подчеркиваю о комплексном подходе к защите,

– отметил Храпчинский.

Не стоит забывать и об атаках по местам, где вражеские пилоты запускают дроны. Также можно говорить о дронах-перехватчиках. В общем каждый участок фронта или прифронтовой город будет иметь свою особенность. Важно проанализировать имеющиеся угрозы на том или ином направлении и определить, как защищаться.

Добавим, на войне в Украине начали все активнее использовать дроны на оптоволокне. Важно, что они защищены от средств радиоэлектронной борьбы.