Запустили редкую авиабомбу: россияне нанесли массированную атаку по Купянску

За эти сутки российская армия массированно атаковала Купянск. На город летели десятки КАБов, в результате чего жители получили травмы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Массированный обстрел Купянска КАБами

Россияне не останавливаются и в дальнейшем обстреливают гражданские украинские города. Утром 19 апреля под ударом вражеских управляемых авиационных бомб снова оказался Купянск, что на Харьковщине. За сутки оккупанты сбросили с самолетов на город 10 КАБов. Одна из них была редкая и особо опасная – объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-1500.

В результате этих ударов жителей пять человек получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

К счастью, погибших среди жителей города нет.

Россияне сбросили 10 КАБов на Купянск / Фото Олега Синегубова