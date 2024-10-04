Россияне действительно работают над увеличением дальности работы КАБов, – Коваленко

Россияне продолжают наносить удары по мирным городам Украины с помощью КАБов. Оккупанты также активно работают над тем, чтобы их дальность работы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он также призвал партнеров не откладывать решение о разрешении на удары дальнобойным оружием вглубь России.

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Увеличит ли россияне дальность работы КАБов

Враг действительно постоянно работает над увеличением дальности работы КАБов,

– сообщил Коваленко.

Он отметил, что критически важно уничтожить инфраструктуру, которая позволяет российской авиации осуществлять атаки на Сумы, Харьков, а также по Запорожью и на востоке страны.

"Решение бить западным оружием вглубь России должно быть принято, если других способов остановить российский ВПК от производства ракет и КАБов нет", – отметил председатель ЦПД.

Какие еще города могут оказаться под ударами КАБов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона сообщил, что россияне разрабатывают универсальные модули коррекции для КАБов, что может увеличить дальность их полета.

Первые такие модули позволяли бомбам ФАБ-250 и ФАБ-500 преодолевать расстояние до 30 километров, которые использовались по Бахмуту в 2022 году. Но сейчас они улучшили аэродинамические характеристики. И бомба ФАБ-250 и ФАБ-500 может преодолевать уже 80 километров. Дальнейшее развитие и совершенствование может позволить россиянам наносить удары на расстояние до 100 километров и больше,

– пояснил Коваленко.

Он отметил, что наибольшая опасность возникнет, если российским военным удастся интегрировать в авиационную бомбу реактивный ускоритель. В этом случае они смогут атаковать цели на расстоянии до 150 километров.

"Мы имели опыт с использованием французских бомб Hammer, или JDAM. Hammer вообще имеет реактивный ускоритель в некоторых модификациях. И россияне также пытаются адаптировать к своим бомбам соответствующие реактивные ускорители, которые позволят увеличить дальность полета. И это угроза даже для дальних тыловых городов, таких как Полтава и Одесса", – отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко добавил, что на российских складах хранятся десятки тысяч авиабомб советских времен. К тому же, Россия продолжает их производство и сейчас.