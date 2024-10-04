Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко. Він також закликав партнерів не відтерміновувати рішення щодо дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії.

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Чи збільшать росіяни дальність роботи КАБів

Ворог дійсно постійно працює над збільшенням дальності роботи КАБів,

– повідомив Коваленко.

Він зазначив, що критично важливо знищити інфраструктуру, яка дозволяє російській авіації здійснювати атаки на Суми, Харків, а також по Запоріжжю та на сході країни.

"Рішення бити західною зброєю вглиб Росії має бути ухвалене, якщо інших способів зупинити російський ВПК від виробництва ракет та КАБів нема", – наголосив голова ЦПД.

Які ще міста можуть опинитися під ударами КАБів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері телемарафону повідомив, що росіяни розробляють універсальні модулі корекції для КАБів, що може збільшити дальність їх польоту.

Перші такі модулі дозволяли бомбам ФАБ-250 та ФАБ-500 долати відстань до 30 кілометрів, які використовувалися по Бахмуту в 2022 році. Але зараз вони покращили аеродинамічні характеристики. І бомба ФАБ-250 і ФАБ-500 може долати вже 80 кілометрів. Подальший розвиток та вдосконалення може дозволити росіянам завдавати удари на відстань до 100 кілометріві більше,

– пояснив Коваленко.

Він зазначив, що найбільша небезпека виникне, якщо російським військовим вдасться інтегрувати в авіаційну бомбу реактивний прискорювач. У цьому випадку вони зможуть атакувати цілі на відстані до 150 кілометрів.

"Ми мали досвід з використанням французьких бомб Hammer, або JDAM. Hammer взагалі має реактивний прискорювач у деяких модифікаціях. І росіяни також намагаються адаптувати до своїх бомб відповідні реактивні прискорювачі, які дозволять збільшити дальність польоту. І це загроза навіть для далеких тилових міст, таких як Полтава та Одеса", – зазначив військово-політичний оглядач.

Коваленко додав, що на російських складах зберігаються десятки тисяч авіабомб радянських часів. До того ж, Росія продовжує їхнє виробництво і зараз.