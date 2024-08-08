Второй день подряд: Генштаб фиксирует увеличение активности российской авиации возле Сумщины
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты не прекращают атак управляемыми авиационными бомбами. В частности, без остановки они не дают покоя Сумщине, особенно приграничным селам.
В четверг вечером, 8 августа, в Генштабе рассказали, что с начала суток захватчики совершили 16 авиационных ударов. В общем применили во время этих атак 23 КАБа.
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Сумщина под прицелом КАБов врага
Как констатировали в командование украинской армии, под прицелом врага были такие населенные пункты:
- Приволье;
- Павловка;
- Басовка;
- Новенькое;
- Юнаковка;
- Кияница;
- Яблоновка:
- Пушкаревка;
- Кондратовка;
- Могрица.
Оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. Известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБов,
– указано в сообщении.
Кроме того, 7 августа в Генштабе констатировали, что фиксируют увеличение активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области.
Воздушные силы постоянно информируют о воздушных угрозах, в частности, для жителей Сумщины.
Так, с начала суток 8 августа на телеграм-канале Воздушных сил появлялось 6 сообщений о пусках врагом КАБов:
- 10:36
- 10:45
- 12:00
- 16:02
- 18:11
- 20:58
Сумщина! Пуски КАБ! Повторные пуски,
– весь день можно было читать от Воздушных сил ВСУ.
Этот факт в очередной раз подтверждает желание оккупантов к непрерывному террору против гражданского населения.
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В то же время в Генштабе отмечали, что количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего – на Лиманском и Покровском направлениях.
Однако, по словам командования ВСУ, украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.