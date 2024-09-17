Путин кричит об этом по всем каналам: почему Байден боится позволить бить вглубь России

Диктатор Владимир Путин через все каналы предупреждает американского президента Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что передача Украине высокоточного вооружения в большом количестве и разрешение бить вглубь страны-террористки, в частности истребителями F-16, приведет к войне между США и Россией.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, серьезное влияние на действия Байдена и его администрации имеют именно неофициальные каналы.

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"Я был участником переговоров на всех уровнях от имени Украины. Как правило, уполномоченный глава разведки страны по поручению президента передает послание второму президенту", – отметил экс-руководитель СВР Украины.

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К каким действиям может прибегнуть Россия

Как выше отметил Маломуж, десятки таких посланий Россия направила США. Кремль предупреждает, что готов применить ядерное оружие – сначала тактическое, а потом стратегическое. Это может привести к коллапсу в мире. Запугивания действуют на Штаты, и они прежде всего боятся глобальной эскалации ядерного типа.

Следующий фактор, который останавливает Вашингтон в принятии определенных решений, в частности разрешение на удары дальнобойным оружием по России, – это расширение эскалации, но без применения ядерки. Говорится о различном вооружении России против стран НАТО, где США будут вынуждены принимать непосредственное военное участие.

Это еще одна война, однако уже со страной НАТО. Я прямо скажу: Россия никаких перспектив не имеет. Война с НАТО – это конец России ускоренными темпами,

– подчеркнул генерал армии.

Ведь против Москвы будут привлечены все ресурсы стран Североатлантического альянса и Украины, которая и так держит фронт и имеет некоторые преимущества. К тому же не только на Курщине, но и на других участках поля боя, где Силы обороны проводят контрудары.

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Согласно своим национальным законодательствам, и США, и другие страны обязаны вести реальную борьбу против террористов (то есть России – 24 Канал) и прямыми средствами поддерживать Украину. Однако этого нет, исходя из предупреждений, которые предоставляет Россия на опережение. Они, к сожалению, на это реагируют и не генерируют силу, чтобы подавить врага,

– констатировал Николай Маломуж.